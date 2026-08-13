TPBL／早就接觸過林庭謙 戰神總經理透露有旅外條款

台北台新戰神隊今天為林庭謙舉行加盟記者會，總經理是林祐廷透露戰神早在創隊第一年就想找「最好球員」加入，當時就有接觸過還在中國CBA的林庭謙，直到今年才終於說服中華隊當家後衛回台，合約裡也有旅外條款，林庭謙若想再旅外挑戰也樂觀其成。

戰神只宣布和林庭謙簽下複數年合約，價碼是否是外傳的年薪4千萬元到6千萬元？林祐廷笑著搖頭說不會公布價碼，但也強調林庭謙的能力不是只用身價數字來衡量，「我們不想用數字來評斷他的身價，他願意回來為台灣籃球付出，這是我第一次跟他見面、他很在乎的一件事情。」

林祐廷透露，林庭謙的合約裡有旅外條款，任何時刻林庭謙若有旅外想法都能和球團討論，戰神不會對他繼續挑戰海外有任何限制。

戰神除林庭謙重磅加盟，賽季外陣容也做了許多調整，林祐廷表示下周會陸續官宣洋將，至於總教練仍在努力中。

林庭謙國中畢業赴美，2020年展開職業生涯，離台11年終於「回家比賽」，林祐廷坦言球隊很早就有遞出橄欖枝，也花了很久時間才說服林庭謙，「其實我們過去兩年都在接觸，球隊成立元年其實就在期望可以找最強的球員回來，當然我們也不會覺得回來就是一定是最好的事，如果希望回來，當然希望是加入我們球團。」

戰神祭出高規格迎接林庭謙，除印製紀念報在台北街頭發送，還為林庭謙製作特別球衣，今天加盟記者會現場還布置了「林庭謙生涯印記」展區，展出他U17世青賽球衣、U16亞青賽銀牌和手寫筆記本等籃球路上的特別紀念物。

林庭謙加盟戰神隊，球團也宣布「林正明公益籃球協會」合作，走入校園推廣籃球運動。記者曾吉松／攝影

戰神隊為林庭謙舉辦加盟記者會。記者曾吉松／攝影