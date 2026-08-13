TPBL／穿上父親冠軍西裝 林庭謙領戰神球衣立誓拚總冠軍

「台北，我回來了！」中華隊核心主力後衛林庭謙今天正式加盟台北台新戰神，他特別穿上已逝父親「小羊哥」林正明HBL首冠的西裝，希望將父親的好運延續到新東家戰神，立誓為戰神帶回一座總冠軍。

26歲的林庭謙完成金華國中學業後就赴美，2020年經CBA選秀展開職業生涯，離開台灣11年後決定返台，延續前年離開的父親長年投入基層籃球的精神，在台灣發揮更大的影響力。

今天加盟記者會，球團開場先準備一段林庭謙和父親林正明的影片，林庭謙也特別穿上爸爸第一次率能仁家商奪冠時穿的西裝，希望為戰神帶來好運。

因為爸爸才接觸籃球，林庭謙分享，最初爸爸不希望自己打籃球，「這條路太辛苦了，他自己走過。」父親練球時並沒強迫他，他仍跟著到球場，認識籃球、愛上籃球，現在的他也想和父親一樣，成為透過籃球改變人生的領導者。

國中畢業就赴美的林庭謙也透露，旅美第三年轉學到軍校時，身心靈都受到很大考驗，當時每天都打電話回家訴苦，甚至和爸爸說想加入能仁，是父親要自己不要放棄，「如果沒有他每天鼓勵，我也很難堅持下去。」

戰神今天也宣布攜手和「林正明公益籃球協會」合作，走入校園推廣籃球運動，持續回饋基層，讓林正明教練無私奉獻的精神，透過籃球持續影響更多年輕世代。

戰神還送上一台特別的iPad，將林庭謙和林正明2015年U16亞青賽帶著銀牌的合照印製在平板後，讓林庭謙每一次訓練和比賽做紀錄時，能帶著爸爸的力量前行。

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影

林庭謙（右）領取戰神0號球衣，正式加盟台北台新戰神。 記者曾吉松／攝影