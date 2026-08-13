TPBL／注入歐陸新戰力 中信特攻簽下斯洛伐克籍長人

新北中信特攻籃球隊持續強化新賽季整體戰力配置，球團今天宣布與斯洛伐克籍禁區長人法拉帝（Vladimir Brodziansky）簽約。法拉帝預計於九月上旬抵台，新賽季將披上20號黃衫戰袍，憑藉豐富的歐洲職業賽場經驗與多元進攻能力，為特務軍團注入全新戰力。

32歲的法拉帝，身高211公分，可勝任大前鋒及中鋒位置，職業生涯足跡遍及斯洛伐克、西班牙、土耳其及中國等地，並曾代表斯洛伐克國家隊出賽。2023-24賽季效力西班牙甲級聯賽（SPA-1）期間，更獲選歐洲盃單輪最有價值球員，展現優異的國際賽場競爭力；2025-26賽季轉戰中國CBA聯賽，出賽39場，整體投籃命中率超過五成，外加三分球命中率3成21，兼具內線攻擊與外線投射能力，為球隊進攻端增添更多元的戰術選擇。

特攻總教練費雪（Mathias Fischer）表示，十分開心迎接法拉帝加入，「他在歐洲賽場累積了豐富的比賽經驗，加上出色的球場閱讀能力，與我們對於新賽季的期望非常契合。法拉帝具備在場上拉開進攻空間的能力，同時也能在高位擔任策應角色，這些特質都能讓我們的進攻更加多元、靈活，期待法拉帝的加入能為球隊帶來更多戰術變化，並發揮重要作用！」

法拉帝表示，非常期待前往臺灣，加入中信特攻，也很期待新賽季的到來，「我相信這會是一個非常棒的賽季，我們會一起贏下許多比賽，也希望線人們能夠多進場支持球隊，我已經迫不及待與大家見面，在球場上和中信特攻一起創造精彩回憶！」

中信特攻持續積極完善新賽季外援陣容，繼強斯（Marvin Jones）加盟後，再迎來同樣擁有豐富歐洲籃球資歷的法拉帝。法拉帝的外線投射及高位策應能力，加上強斯在籃下的護框與籃板掌控，期盼兩名禁區長人為球隊帶來更多元的戰術選擇，增添攻守戰力。