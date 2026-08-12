菁英盃籃賽／國三就有旅美夢 小綠綠隊長移訓堅定決心

今年3月挑戰HBL女甲三連霸雖失利，「小綠綠」北一女中仍打下亞軍成績，高三的彭郁榛和吳欣穎更加入學姊米靖恩和潘陳家姍腳步旅美，即將升上高三的新任隊長陳柔安也早早訂下向外挑戰志向，不但加強英文，還新找了一對一訓練師，持續進化個人技巧。

北一女今天花蓮菁英盃開幕儀式後出戰HBL傳統強權淡水商工，在陳柔安領軍下以69：61奪勝，在教練「小駱姐」駱燕萍的家鄉留下勝利。

不同於隊友都是9日就到花蓮，陳柔安上月打下Jordan Brand 「THE ONE」台北站冠軍，取得到爭取全球總決賽門票的資格，上星期才剛到北京出賽，可惜以一名之差錯過登上世界舞台的機會。

兩天前回台後再到花蓮和球隊會合，陳柔安透露，早在國三因台灣的ACT（American College Testing）公益籃球營點燃赴美火苗，身為第一屆籃球營學員的她一直有加強語言，加上去年北一女到加州移地訓練，更堅定她的選擇。

「移地訓練有開到眼界，有更想去美國的決心。」陳柔安目標直接拿到NCAA一級球隊的獎學金，高中最後一年除持續加強個人技巧和語言，也給自己「進攻更強勢」的目標，要帶著學妹們在HBL戰場過關斬將。

北一女近兩屆HBL冠軍賽MVP都選擇旅美，112學年MVP的米靖恩先進入道奇城社區大學（Dodge City Community College），今年加入D1舊金山大學；113學年MVP彭郁榛錄取德州的韋瑟福德學院（Weatherford College），已經赴美去適應環境

北一女教頭駱燕萍提到，從林芍彤開始旅外，到近年米靖恩、潘陳家姍到今年吳欣穎和彭郁榛赴美，對球隊有很正向的影響，「晚上球員會坐下來唸英文，唸書氣氛更好。」她希望球員到國外開拓視野、增強技術，未來也有機會再披上中華隊戰袍貢獻能力。

陳柔安補充說，訓練結束後，球隊固定會有一個半小時的讀書時間，大家可選擇自己有興趣或加強的科目，沒有只限英文。

北一女和淡水商工在開幕典禮後進行對決，縣長徐榛蔚（中）開球。記者曾思儒／攝影

北一女參加花蓮菁英盃。記者曾思儒／攝影