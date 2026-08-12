快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

菁英盃籃賽／國三就有旅美夢 小綠綠隊長移訓堅定決心

聯合報／ 記者曾思儒／花蓮即時報導
北一女和淡水商工在開幕典禮後進行對決。記者曾思儒／攝影
北一女和淡水商工在開幕典禮後進行對決。記者曾思儒／攝影

今年3月挑戰HBL女甲三連霸雖失利，「小綠綠」北一女中仍打下亞軍成績，高三的彭郁榛和吳欣穎更加入學姊米靖恩和潘陳家姍腳步旅美，即將升上高三的新任隊長陳柔安也早早訂下向外挑戰志向，不但加強英文，還新找了一對一訓練師，持續進化個人技巧。

北一女今天花蓮菁英盃開幕儀式後出戰HBL傳統強權淡水商工，在陳柔安領軍下以69：61奪勝，在教練「小駱姐」駱燕萍的家鄉留下勝利。

不同於隊友都是9日就到花蓮，陳柔安上月打下Jordan Brand 「THE ONE」台北站冠軍，取得到爭取全球總決賽門票的資格，上星期才剛到北京出賽，可惜以一名之差錯過登上世界舞台的機會。

兩天前回台後再到花蓮和球隊會合，陳柔安透露，早在國三因台灣的ACT（American College Testing）公益籃球營點燃赴美火苗，身為第一屆籃球營學員的她一直有加強語言，加上去年北一女到加州移地訓練，更堅定她的選擇。

「移地訓練有開到眼界，有更想去美國的決心。」陳柔安目標直接拿到NCAA一級球隊的獎學金，高中最後一年除持續加強個人技巧和語言，也給自己「進攻更強勢」的目標，要帶著學妹們在HBL戰場過關斬將。

北一女近兩屆HBL冠軍賽MVP都選擇旅美，112學年MVP的米靖恩先進入道奇城社區大學（Dodge City Community College），今年加入D1舊金山大學；113學年MVP彭郁榛錄取德州的韋瑟福德學院（Weatherford College），已經赴美去適應環境

北一女教頭駱燕萍提到，從林芍彤開始旅外，到近年米靖恩、潘陳家姍到今年吳欣穎和彭郁榛赴美，對球隊有很正向的影響，「晚上球員會坐下來唸英文，唸書氣氛更好。」她希望球員到國外開拓視野、增強技術，未來也有機會再披上中華隊戰袍貢獻能力。

陳柔安補充說，訓練結束後，球隊固定會有一個半小時的讀書時間，大家可選擇自己有興趣或加強的科目，沒有只限英文。

北一女和淡水商工在開幕典禮後進行對決，縣長徐榛蔚（中）開球。記者曾思儒／攝影
北一女和淡水商工在開幕典禮後進行對決，縣長徐榛蔚（中）開球。記者曾思儒／攝影

北一女參加花蓮菁英盃。記者曾思儒／攝影
北一女參加花蓮菁英盃。記者曾思儒／攝影

北一女到花蓮參加菁英盃籃賽。記者曾思儒／攝影
北一女到花蓮參加菁英盃籃賽。記者曾思儒／攝影

菁英 HBL 北一女 籃球

延伸閱讀

菁英盃籃賽／173隊齊聚花蓮 「甜心射手」成教練

瓊斯杯／17歲混血大物加入中華白 教練透露出賽計畫

籃球／混血陳卡特領軍U18中華男籃 目標晉級U19世界盃

瓊斯杯／17歲台美混血小將出身醫生世家 張巧萱目標打WNBA

相關新聞

菁英盃籃賽／國三就有旅美夢 小綠綠隊長移訓堅定決心

今年3月挑戰HBL女甲三連霸雖失利，「小綠綠」北一女中仍打下亞軍成績，高三的彭郁榛和吳欣穎更加入學姊米靖恩和潘陳家姍腳步旅美，即將升上高三的新任隊長陳柔安也早早訂下向外挑戰志向，不但加強英文，還新找了一對一訓練師，持續進化個人技巧。

TPBL／國王Thank you廷廷等3位啦啦隊 全恩菲：真的很感謝

TPBL新北國王隊今天宣布，啦啦隊17LIVE Queens三名成員曼萍、Effie、廷廷將離隊，消息一出球迷和隊友們紛紛表達不捨。

菁英盃籃賽／173隊齊聚花蓮 「甜心射手」成教練

東台灣暑假籃球盛會花蓮菁英盃今天正式開幕，今年共有173隊報名，曾以球員身份參與多年的「甜心射手」陳育緹，今年也再度來到花蓮小巨蛋，不過這次身份轉換，她7月剛加入永和國中男籃隊，首度以教練身份回到菁英盃。

籃網球／中華隊不敵巴基斯坦 亞錦賽分組排名第四

2026年亞洲籃網球錦標賽在香港舉行，中華隊今天在預賽最後一戰以38：55不敵巴基斯坦，在盤組戰績1勝3敗排名第4，將在14日準決賽對上預賽排名第1的泰國，爭取盤組決賽資格。

TPBL／上季只打一場 226公分辛巴回歸攻城獅

新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，身高226公分的洋將辛巴（Sim Bhullar）新賽季將再次披上35號戰袍回歸風城。

PLG／防守大鎖陳冠中CBA回台 加盟勇士披10號戰袍

台北富邦勇士隊今天正式宣布與24歲自由球員陳冠中完成簽約，新賽季將披上10號球衣，他曾赴中國CBA聯賽發展，未來將為勇士後場戰力增添更多選擇，球團也期待他的防守能力與拚勁為團隊注入全新能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。