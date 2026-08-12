TPBL／國王Thank you廷廷等3位啦啦隊 全恩菲：真的很感謝

TPBL新北國王隊今天宣布，啦啦隊17LIVE Queens三名成員廷廷、曼萍、Effie將離隊，消息一出球迷和隊友們紛紛表達不捨。

新北國王發文寫道，「感謝QUEENS曼萍、Effie、廷廷三位女王，用滿滿能量的應援陪伴國王走過無數主場，感謝她們的付出及帶來的美好回憶，也祝福她們未來在各領域，都能持續綻放女王光芒。」

廷廷和Effie是2021年就加入的元老級成員，曼萍則是在2023年加入。廷廷也透過IG和Threads向球迷告別，「這一天還是到了，這五年很開心很充實，謝謝每一位朋友的支持，第一年到現在，我也是最死忠的王迷了，以後跟著大家進場支持。」

消息曝光後，許多球迷和Queens都留言表達不捨，韓籍成員全恩菲也表示，「能一起度過真的太幸福了，我會想你的。」