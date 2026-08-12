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菁英盃籃賽／173隊齊聚花蓮 「甜心射手」成教練

聯合報／ 記者曾思儒／花蓮即時報導
陳育緹（女）加入永和國中男籃，第一次以教練身份重返花蓮菁英盃。記者曾思儒／攝影
陳育緹（女）加入永和國中男籃，第一次以教練身份重返花蓮菁英盃。記者曾思儒／攝影

東台灣暑假籃球盛會花蓮菁英盃今天正式開幕，今年共有173隊報名，曾以球員身份參與多年的「甜心射手」陳育緹，今年也再度來到花蓮小巨蛋，不過這次身份轉換，她7月剛加入永和國中男籃隊，首度以教練身份回到菁英盃。

曾助世新締造UBA公開女一級4連霸的陳育緹，嬌小身材搭配精準外線，有「甜心射手」美稱，球員時期擁有高人氣，但UBA最後一個賽季遇嚴重運動傷害，原本以為是傷到左膝後十字韌帶，復健兩個月後回到球場，卻只打3場比賽再成傷兵，檢查後才發現是前十字韌帶斷裂，大專最後一個賽季提前報銷，原本有的選秀夢也破滅。

離開世新後曾回到母校安坑國小一年當老師，陳育緹今年加入永和國中，擔任男籃教練也當代理老師，仍留著齊瀏海的她笑說：「滿多人叫我去WSBL選秀，不過帶他們也不錯，也是籃球，重新回到籃球圈，還是我喜歡的地方。」

對籃球難以忘懷，陳育緹坦言看到學生打球仍會「心癢癢」，不過當教練得到的成就感和球員時期不同，目前十分適應新身份。永中籃球隊目前三個年級有43名球員，她和教練鄭世昕、葉懷喃一同合作，陳育緹主要負責七年級生，加強基本動作「打底」成主要任務。

邁入第23屆的菁英盃籃賽從7日開始舉行，包括全國公開男／女子組、全國高中男／女甲乙組、全國大專男／女子組和全國國中男／女甲乙組，今年共173隊與會，今天下午開幕典禮花蓮縣長徐榛蔚也親自出席，歡迎全台超過3千名球員齊聚花蓮。

第23屆菁英盃共173隊與會，今天下午舉行開幕典禮，縣長徐榛蔚親自與會。記者曾思儒／攝影
第23屆菁英盃共173隊與會，今天下午舉行開幕典禮，縣長徐榛蔚親自與會。記者曾思儒／攝影

昔日「甜心射手」陳育緹成國中隊教練。記者曾思儒／攝影
昔日「甜心射手」陳育緹成國中隊教練。記者曾思儒／攝影

菁英 花蓮 教練 籃球

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