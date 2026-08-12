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籃網球／中華隊不敵巴基斯坦 亞錦賽分組排名第四
2026年亞洲籃網球錦標賽在香港舉行，中華隊今天在預賽最後一戰以38：55不敵巴基斯坦，在盤組戰績1勝3敗排名第4，將在14日準決賽對上預賽排名第1的泰國，爭取盤組決賽資格。
中華隊擁有身高195公分的外援彼葳，打法是儘可能高吊籃下給他，前幾場傳球不夠穩定，這場比賽再次出現，未能有效把握進攻機會，第一節只攻下7分，以7：17落後，只能苦苦追趕；中華隊全場進攻火力不足，四節分別攻下7分、10分、11分、10分，毫無反攻機會。
各組準決賽將在14日進行，由分組第1對上第4、第2對第3，中華隊將與泰國再次交手，另一場則是巴基斯坦對日本，勝隊爭奪盤組第一，敗隊只能爭第三。
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