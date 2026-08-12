TPBL／上季只打一場 226公分辛巴回歸攻城獅

新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，身高226公分的洋將辛巴（Sim Bhullar）新賽季將再次披上35號戰袍回歸風城。

33歲的辛巴於上賽季曾短暫回歸攻城獅，雖僅出賽一場賽事，但仍舊展現十足的禁區影響力。攻城獅總經理張樹人表示，辛巴自7月起即跟著球隊訓練，首要目標為調整體能，「相信他在提早準備的狀況下能夠以更好的狀態迎戰新賽季。」

張樹人也對辛巴寄予厚望，他說：「我們期待辛巴不只是扮演穩定禁區的核心，更能發揮資深球員的領導力，在場上場下帶領團隊，幫助隊上的年輕球員快速成長。」

辛巴已投入球隊訓練，積極與年輕隊員們培養默契，他提到現在的攻城獅是一支非常年輕且充滿活力的球隊，「很可惜上賽季我只為球隊出賽一場比賽，今年我更早加入團隊，希望能貢獻自己的經驗並融入攻城獅的團隊球風。」

提到自己的個人目標，辛巴說：「在防守端，我希望展現禁區優勢，協助球隊鞏固籃板並提升護框能力；進攻端則會透過我較有優勢的禁區終結能力，全力幫助團隊在新賽季打出好成績！」