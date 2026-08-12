聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／上季只打一場 226公分辛巴回歸攻城獅
新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，身高226公分的洋將辛巴（Sim Bhullar）新賽季將再次披上35號戰袍回歸風城。
33歲的辛巴於上賽季曾短暫回歸攻城獅，雖僅出賽一場賽事，但仍舊展現十足的禁區影響力。攻城獅總經理張樹人表示，辛巴自7月起即跟著球隊訓練，首要目標為調整體能，「相信他在提早準備的狀況下能夠以更好的狀態迎戰新賽季。」
張樹人也對辛巴寄予厚望，他說：「我們期待辛巴不只是扮演穩定禁區的核心，更能發揮資深球員的領導力，在場上場下帶領團隊，幫助隊上的年輕球員快速成長。」
辛巴已投入球隊訓練，積極與年輕隊員們培養默契，他提到現在的攻城獅是一支非常年輕且充滿活力的球隊，「很可惜上賽季我只為球隊出賽一場比賽，今年我更早加入團隊，希望能貢獻自己的經驗並融入攻城獅的團隊球風。」
提到自己的個人目標，辛巴說：「在防守端，我希望展現禁區優勢，協助球隊鞏固籃板並提升護框能力；進攻端則會透過我較有優勢的禁區終結能力，全力幫助團隊在新賽季打出好成績！」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。