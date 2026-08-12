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PLG／防守大鎖陳冠中CBA回台 加盟勇士披10號戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳冠中加盟勇士隊。圖／勇士隊提供
陳冠中加盟勇士隊。圖／勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天正式宣布與24歲自由球員陳冠中完成簽約，新賽季將披上10號球衣，他曾赴中國CBA聯賽發展，未來將為勇士後場戰力增添更多選擇，球團也期待他的防守能力與拚勁為團隊注入全新能量。

陳冠中身高187公分、體重87公斤，主打後衛，畢業於HBL名校南山高中及UBA國立體育大學，畢業後投入CBA選秀，獲吉林九台農商行選中，效力球隊兩個賽季，具備強悍的身體對抗能力，特色是穩定攻守表現和高球商。

勇士領隊兼總教練許晉哲指出，陳冠中從南山到國體大的表現，可以看出他具備出色的身體素質，球隊也相當看重他的防守能力，期待他能將防守端的能量注入勇士，尤其在一對一防守上，希望他能透過積極的腳步、動作與拚勁感染團隊，進一步提升整體防守強度。

陳冠中加盟勇士隊。圖／勇士隊提供
陳冠中加盟勇士隊。圖／勇士隊提供

許晉哲也期待陳冠中的加入，能讓球隊在防守型球員的配置上增添更多變化，除了防守端提供即戰力，也希望他能逐步展現進攻技巧與外線能力。許晉哲說：「冠中是一名相當年輕、仍具發展潛力的球員，希望他加入團隊後能盡快融入球隊，在適應團隊體系的同時，持續精進個人能力，我也期待他能發揮自身優勢，為球隊帶來更多貢獻。」

勇士 HBL 許晉哲 籃球

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