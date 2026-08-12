TPBL／吳永盛加盟戰神 穿回14號回找初心

台北台新戰神隊今天宣布後衛吳永盛正式加盟，為球隊後場戰力注入更多經驗與能量。現年29歲的吳永盛不僅是台灣首位國中畢業即旅美挑戰追逐籃球夢，也是第一位獲得NCAA一級大學全額獎學金的球員，戰神營運長楊勝凱期待他的加入可以強化陣容深度，也能發揮場上與場下的正向影響力，為團隊在新賽季注入更多活力。

吳永盛的職業生涯由ABL寶島夢想家隊起步，隨後參加2019年CBA選秀會，在首輪第八順位獲上海大鯊魚隊青睞，2021年返台加入福爾摩沙夢想家隊，並在2023年加盟富邦勇士隊，曾在上季PLG總冠軍賽高效率投進3顆三分球攻下11分，攻守兩端都做出關鍵貢獻，成為球隊致勝的X因子。

戰神營運長楊勝凱表示，吳永盛上個賽季三分球命中率達3成6，有穩定的三分投射能力，雖過去多從替補出發，但他總能把握機會，在場上做出即時貢獻，「相信隊上的後衛可以幫他創造很好的出手空間，他的三分球與防守能量可以為球隊帶來很大幫助。」楊勝凱進一步談到，吳永盛始終保持高昂能量，期待他能夠承擔更多領導責任，帶領年輕球員一起成長。

重新穿上學生時期的14號，吳永盛期望找回打籃球的初衷，以及當初勇於挑戰、追逐夢想的自己，也盼望能爭取穩定上場時間並展現價值，「穿回這個號碼，提醒自己保持初心，也要在全新挑戰中證明自己。」吳永盛也談到，與教練團有一定程度熟悉度，能幫助自己更快融入團隊，「我跟很多教練及隊友在中華隊有合作過，非常期待可以與他們再次並肩作戰。」

場上之外，對台北和平籃球館周邊相當熟悉的吳永盛，也分享自己的美食口袋名單，推薦老宋記真善美牛肉麵與正客家魷魚焿麵，透過熟悉的味道融入新的環境。他笑說：「正客家魷魚羹麵推薦我自己的老饕吃法，乾麵大份加辣再加大，魷魚加20塊，油蔥、醬油多。」

來到戰神迎接新的開始，吳永盛期許自己把握每一次上場機會，用穩定表現為球隊帶來更多貢獻，也訂下新賽季目標，「除了幫助球隊拿下勝利外，個人目標希望可以爭取年度第六人、年度進步獎，甚至是防守第一隊等獎項，也會努力為戰友帶來更多精彩的比賽。」