TPBL／夢想家補強團隊 加入戰神前代理總教練

TPBL衛冕軍福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布教練團異動，塞爾維亞籍米蘭（Milan Stevanovic）擔任助理教練，義大利籍羅馬諾（Michele Romano）擔任體能訓練師，兩人將分別從戰術與體能面向，為球隊帶來國際經驗與專業能量。

米蘭擁有歐洲籃球執教經驗，過去曾於塞爾維亞KK Zitko Basket Beograd、KK Jagodina 擔任總教練，累積塞爾維亞職籃聯賽執教經驗。2024年加入台北台新戰神隊擔任助理教練，並於2025-26賽季轉任代理總教練，對台灣聯賽環境與比賽節奏有一定熟悉度。此次加入夢想家，將歐洲籃球戰術思維，為團隊帶來不同的戰術觀點與經驗，幫助球隊提升執行力、比賽閱讀能力與球員個人能力發展。

羅馬諾具備美國及歐洲籃球體能訓練經驗，曾擔任德國 ProA 二級聯賽VfL SparkassenStars Bochum 體能教練，負責力量訓練、負荷監測、恢復及復健等訓練規劃，過去也曾於德國 Team Ehingen Urspring 及美國 UCLA Athletic Performance Department 累積實務經驗，並擁有CSCS、CBSS、USAW Level 1等專業認證，而透過專業訓練協助球員提升身體素質與續航力。

夢想家教練團功臣之一的丹尼爾（Daniel Kim），自2025-26賽季加入球隊以來，憑藉多年籃球執教經驗，投入情蒐、戰術準備與技術訓練，並在教練團與球員間扮演重要的溝通橋樑。從例行賽一路走到冠軍賽，丹尼爾與團隊並肩作戰，運用自身經驗與專業，為球隊奪冠之路帶來助力。因個人家庭因素考量，新賽季將不隨隊征戰，轉任球隊顧問，未來仍以不同角色延續與球隊的連結。

夢想家總經理韓駿鎧表示，過去幾季團隊一步步累積，才能走到今天，「上一季的冠軍是肯定，也讓我們更確立持續前進的方向。這次教練團的調整，也帶來不同的視角與想法，讓球隊持續成長、保持競爭力，迎接新球季的挑戰。」