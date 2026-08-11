快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／波波卡第四節犯滿 政大不敵上海交大AUBL連霸夢碎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
政大外籍生波波卡在籃下被包夾。圖／取自AUBL
政大外籍生波波卡在籃下被包夾。圖／取自AUBL

UBA公開男一級霸主政治大學「雄鷹」籃球隊，去年抱回第一屆亞洲大學生籃球聯賽（Asian University Basketball League，AUBL）冠軍，今年第二屆賽事再度打進冠軍戰，今天和上海交大進行最終對決，政大第二節曾握有兩位數領先，但第三節僅拿10分，外籍生波波卡第四節又犯滿離場，加上最後連番失誤，最終以69：72無緣連霸。

兩軍預賽就曾交鋒，當時政大以83：71奪勝，今天碰頭由外籍生波波卡籃下補籃首開紀錄，但多波快攻被擋下，首節以17：18微幅落後。

政大第二節祭出全場壓迫防守，迫使上海交大多次失誤，政大靠開節4分鐘僅拿14：4攻勢逆轉戰局，徐得祈外線、快攻也有斬獲，領先一度達兩位數，半場打完也握有40：33優勢。

上海交大第三節打出11：2的逆轉攻勢，政大外線多次嘗試又無果，上海交大還投進壓哨跳投，三節打完反以54：50超前。

第四節王暐嘉打板三分球讓政大重回領先，張鈞淮也追加外線，不過波波卡3分36秒犯規讓上海交大獲得3罰機會，于梓涵3罰俱中後再以65：64反超。波波卡接續被吹進攻犯規，3分02秒又被吹犯規，不到40秒連續累積3次犯規犯滿畢業，帶著16分、15籃板表現離場，表情難掩沮喪。

謝昀達兩罰得手讓政大66：66追平，2分16秒徐得祈更飆進大號超前三分彈，逼上海交大喊出暫停，場下的波波卡也興奮將「Kiki」一把抱起慶祝。

暫停後政大壓迫防守讓上海交大出現8秒未過場違例，但自己也發生連番失誤；上海交大主將陳天燦投進追平三分彈，最後34秒籃下再打進超前球。政大喊出暫停後再發生失誤，最後19.4秒犯規戰術後上海交大2罰1中，徐得祈追平外線失手，最終上海交大就以72：69扳倒衛冕軍。

今年冠軍戰和季軍戰原本9日就要登場，受白海豚颱風影響延期到今天進行。下午舉行的季軍戰，日本早稻田大學以98：91擊敗地主清華大學，奪下季軍。

政大後衛徐得祈。圖／取自AUBL
政大後衛徐得祈。圖／取自AUBL

政大謝昀達（左）試圖切入。圖／取自AUBL
政大謝昀達（左）試圖切入。圖／取自AUBL

中國「移動長城」姚明場邊觀戰。圖／取自AUBL
中國「移動長城」姚明場邊觀戰。圖／取自AUBL

籃球 交大 政大

延伸閱讀

籃網球／亞洲錦標賽 中華隊贏南韓隊 勝場「開胡」

亞洲少棒／好棒！中華隊3:1力克南韓隊 分組第一到手帶1勝晉複賽

中職／羅戈8局失1分還有18安火力支援 兄弟3連戰橫掃雄鷹本季第一次

足球／高雄Attackers展現實力 Formosa 7s多組別挺進淘汰賽

相關新聞

籃球／波波卡第四節犯滿 政大不敵上海交大AUBL連霸夢碎

UBA公開男一級霸主政治大學「雄鷹」籃球隊，去年抱回第一屆亞洲大學生籃球聯賽（Asian University Basketball League，AUBL）冠軍，今年第二屆賽事再度打進冠軍戰，今天和上海交大進行最終對決，政大第二節曾握有兩位數領先，但第三節僅拿10分，外籍生波波卡第四節又犯滿離場，加上最後連番失誤，最終以69：72無緣連霸。

籃球／混血陳卡特領軍U18中華男籃 目標晉級U19世界盃

中華籃協今天公布U18男籃亞洲盃正式12人名單，由隊長劉廷寬搭配全美四星高中生陳卡特、藝人路斯明之子陳柏叡及台裔海外球員...

TPBL／肯定徐小龍攻防兩端穩定貢獻 攻城獅續約留人

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，已與球員徐小龍（Jade Mel Tse）完成續約。

PLG／TPBL連三季得分王重磅加盟！克羅馬轉戰富邦勇士

台北富邦勇士隊今天宣布重磅補強，正式與洋將克羅馬（Lasannah Kromah）完成簽約，看好他擁有豐富職業賽場經驗，新賽季為球隊注入更全面的攻守能量；克羅馬已抵達台灣，並正式投入球隊訓練，備戰新賽季。

瓊斯杯／印象最深宜蘭烏石港 17歲張巧萱：榮幸為台灣盡一份心力

台美混血女籃好手張巧萱入選瓊斯盃中華白隊名單，成為外界矚目焦點，她今天受訪時表示，榮幸替台灣盡一份心力，最終目標是向偶像...

籃球／37歲澳洲王米爾斯轉戰歐洲聯賽！ 加盟前隊友帕克球隊

37歲的澳洲王米爾斯正式加盟法國艾斯維爾籃球俱樂部，挑戰職業生涯的首個歐洲聯賽。昔日隊友帕克擔任球隊主席與總教練，兩人將再度合作，提升艾斯維爾的競爭力。米爾斯在NBA擁有豐富經歷，曾隨馬刺奪冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。