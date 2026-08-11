籃球／波波卡第四節犯滿 政大不敵上海交大AUBL連霸夢碎

UBA公開男一級霸主政治大學「雄鷹」籃球隊，去年抱回第一屆亞洲大學生籃球聯賽（Asian University Basketball League，AUBL）冠軍，今年第二屆賽事再度打進冠軍戰，今天和上海交大進行最終對決，政大第二節曾握有兩位數領先，但第三節僅拿10分，外籍生波波卡第四節又犯滿離場，加上最後連番失誤，最終以69：72無緣連霸。

兩軍預賽就曾交鋒，當時政大以83：71奪勝，今天碰頭由外籍生波波卡籃下補籃首開紀錄，但多波快攻被擋下，首節以17：18微幅落後。

政大第二節祭出全場壓迫防守，迫使上海交大多次失誤，政大靠開節4分鐘僅拿14：4攻勢逆轉戰局，徐得祈外線、快攻也有斬獲，領先一度達兩位數，半場打完也握有40：33優勢。

上海交大第三節打出11：2的逆轉攻勢，政大外線多次嘗試又無果，上海交大還投進壓哨跳投，三節打完反以54：50超前。

第四節王暐嘉打板三分球讓政大重回領先，張鈞淮也追加外線，不過波波卡3分36秒犯規讓上海交大獲得3罰機會，于梓涵3罰俱中後再以65：64反超。波波卡接續被吹進攻犯規，3分02秒又被吹犯規，不到40秒連續累積3次犯規犯滿畢業，帶著16分、15籃板表現離場，表情難掩沮喪。

謝昀達兩罰得手讓政大66：66追平，2分16秒徐得祈更飆進大號超前三分彈，逼上海交大喊出暫停，場下的波波卡也興奮將「Kiki」一把抱起慶祝。

暫停後政大壓迫防守讓上海交大出現8秒未過場違例，但自己也發生連番失誤；上海交大主將陳天燦投進追平三分彈，最後34秒籃下再打進超前球。政大喊出暫停後再發生失誤，最後19.4秒犯規戰術後上海交大2罰1中，徐得祈追平外線失手，最終上海交大就以72：69扳倒衛冕軍。

今年冠軍戰和季軍戰原本9日就要登場，受白海豚颱風影響延期到今天進行。下午舉行的季軍戰，日本早稻田大學以98：91擊敗地主清華大學，奪下季軍。

政大後衛徐得祈。圖／取自AUBL

政大謝昀達（左）試圖切入。圖／取自AUBL