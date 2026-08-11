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籃球／混血陳卡特領軍U18中華男籃 目標晉級U19世界盃

中央社／ 台北11日電
中華U18男籃出發。 中華籃協提供
中華U18男籃出發。 中華籃協提供

中華籃協今天公布U18男籃亞洲盃正式12人名單，由隊長劉廷寬搭配全美四星高中生陳卡特、藝人路斯明之子陳柏叡及台裔海外球員翁子傑，目標搶下U19世界盃席次。

U18男籃亞洲盃將於13日在印度登場，中華民國籃球協會今天公布正式12人名單，由本季高中籃球聯賽HBL冠軍賽最有價值球員（FMVP）得主的隊長劉廷寬，搭配一票海外球員，包含全美四星高中生台美混血陳卡特（Carter Coleman）、翁子傑及旅美的陳柏叡、黃佳瀚。

另外，還有HBL冠軍班底松山高中後衛呂書瑋、南湖高中主力後場搭檔周佑承及幸宇勝、南山高中中鋒楊松霖、光復高中主力後衛莊立安、東山高中前鋒黃紹恩及光復高中200公分潛力長人潘皓瀚。

這次U18男籃亞洲盃分組預賽，中華隊與澳洲、菲律賓及泰國被分在A組，目標從分組賽出線，總教練陳柏廷更喊話，期望挑戰躋身4強之列，一舉取得明年U19世界盃參賽門票。

被看好成為中華隊與亞洲列強抗衡的陳卡特日前接受中央社專訪時透露，很開心代表中華站上國際舞台，「現在我想向大家展示我的能力，相信以我們的實力絕對有機會奪冠。」

世界盃 卡特 HBL 籃球

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