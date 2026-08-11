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TPBL／肯定徐小龍攻防兩端穩定貢獻 攻城獅續約留人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新竹御嵿攻城獅球團和徐小龍（Jade Mel Tse）完成續約。圖／攻城獅隊提供
新竹御嵿攻城獅球團和徐小龍（Jade Mel Tse）完成續約。圖／攻城獅隊提供

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，已與球員徐小龍（Jade Mel Tse）完成續約。

徐小龍上賽季於季中加盟攻城獅隊，短時間內即迅速融入團隊，共出賽14場比賽，場均攻下4.4分、1.6助攻，漸漸成為攻城獅替補陣容中的穩定戰力。

攻城獅總經理張樹人表示，徐小龍在攻防兩端都有穩定的貢獻，且對於團隊角色適應良好，是位很優秀的綠葉球員，「他在替補陣容中的即時貢獻，時常能為比賽節奏、戰局帶來改變，我們也期待未來他還能持續提升控場、外線投籃等能力，成為更全面的後衛。」

對於能繼續披上攻城獅戰袍，徐小龍說：「非常感謝球團與教練團的信任，我很清楚自己在球隊扮演的角色，不管是用什麼角色出賽、打幾分鐘，只要球隊需要我，我就會全力以赴執行教練團的比賽計劃。我已經迫不及待再次回到新竹與大家見面，獅紫軍們球場見！」

攻城獅 樹人 新竹 籃球

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