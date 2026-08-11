PLG／TPBL連三季得分王重磅加盟！克羅馬轉戰富邦勇士

台北富邦勇士隊今天宣布重磅補強，正式與洋將克羅馬（Lasannah Kromah）完成簽約，看好他擁有豐富職業賽場經驗，新賽季為球隊注入更全面的攻守能量；克羅馬已抵達台灣，並正式投入球隊訓練，備戰新賽季。

現年35歲的克羅馬，身高198公分、體重91公斤，曾征戰法國、希臘、土耳其等職業聯賽，具備豐富的海外賽場經驗。2023年克羅馬首度來台加盟桃園台啤永豐雲豹隊，三個賽皆繳出亮眼成績，加盟首季便憑藉全面表現榮獲年度最佳外援、得分王、抄截王等多項殊榮，並率隊勇奪總冠軍。

2024-25賽季，克羅馬延續維持高水準表現，再度拿下得分王、抄截王，並入選年度第一隊及年度防守第二隊；2025-26賽季他更繳出場均24.2分、7 籃板、6.5助攻、2.8抄截、0.8阻攻的全能數據，不僅連續三年蟬聯得分王、抄截王、年度第一隊，以及首度獲選年度防守第一隊，更再次榮膺年度最佳外援，充分展現攻守兼備的全面身手與穩定影響力。

談到克羅馬的加盟，領隊兼總教練許晉哲說：「克羅馬是一位在台灣聯賽證明過自己的球員，無論是得分能力、防守強度，還是比賽閱讀能力，都具備非常高的水準。他最大的價值不只是數據，而是在比賽節奏的掌控、關鍵時刻的處理，以及帶動隊友的能力，這些都是我們希望他帶給球隊的。」

許晉哲期許克羅馬成為球隊攻守兩端的重要核心，在進攻端除了能透過個人突破、外線投射及持球組織，讓球隊進攻更加多元，防守端也能憑藉對位能力、壓迫性與拚勁，有效提升全隊防守強度。許晉哲相信，克羅馬的加入將讓球隊在攻守轉換及比賽節奏上更具競爭力，同時也期待他能盡快與隊友建立默契，無論是本土球員或其他洋將，都能在場上激盪出最佳化學效應。

許晉哲也說：「勇士一直是一支強調分享球、團隊防守與無私精神的球隊，相信以克羅馬的職業態度，能夠迅速融入球隊文化。我們也期待他的豐富經驗能帶動年輕球員成長，在訓練與比賽中成為隊友的榜樣，帶領球隊持續進步，朝新賽季目標邁進。」