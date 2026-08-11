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TPBL／雲豹、戰神完成交易 錢肯尼轉戰桃園

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
錢肯尼轉戰雲豹隊。圖／雲豹隊提供
錢肯尼轉戰雲豹隊。圖／雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布與台北台新戰神隊完成球員交易，雲豹以2027、29年新人選秀會首輪選秀權及現金，換回即戰力好手錢肯尼，總經理顏行書表示，兩年前錢肯尼仍是自由球員時便曾積極爭取他加盟，現經過長時間協商，終於順利延攬其入隊，對總教練羅德爾（Henrik Rödl）在教練團戰術運用及整體陣容深度提升上，都將是極大助力。

錢肯尼現年31歲，自2018年展開職業生涯，歷經 ABL、PLG 及 TPBL 等聯賽，具備強悍防守與拚戰精神，曾榮獲 PLG 年度進步獎、年度第二隊及年度防守第一隊等多項肯定。上賽季他為戰神出賽34場，繳出場均9.1分、2.9籃板、1.9助攻、兩分球命中率57.1%，在攻防兩端皆扛起防守重任。顏行書說：「過去兩年與錢肯尼交手時，我們的主力得分手多由他負責看管，希望他加盟後能擔任最熟悉的角色，全力限制對方的主將。」

對於陣中已有同位置、上季表現破繭而出的本土潛力新星莊博元，顏行書認為，兩位優秀球員各有長處、能激發良性競爭。他指出，莊博元具備極佳的三分球命中率，是能把握空檔的優秀定點射手；而防守能力更優異的錢肯尼加入後，除了能給予羅德爾總教練更大的戰術運用空間，更能促進隊內在訓練時保持正向的互相競爭，這也是雲豹近年持續打造的團隊文化。

即將披上雲豹戰袍，錢肯尼興奮表示，已經迫不及待想與新隊友一起投入訓練並與教練團見面。這次加盟也讓他與昔日隊友米勒（Malcolm Miller）再度重聚，他感性說：「米勒對我而言就像家人一樣，這是我們第三次在同一個隊伍攜手奮戰。有他在陣中，絕對能讓我更順利地融入新環境，協助我快速理解戰術、熟悉隊友，並掌握教練的要求！」

錢肯尼強調，自己向來以「不論團隊需要什麼，都全力以赴幫助球隊贏球」的態度投入每一場比賽。雲豹上賽季奪得例行賽龍頭，他希望新賽季球隊能延續這股氣勢，最終目標就是贏得總冠軍。

TPBL聯盟也已發出公告，戰神、雲豹完成球員交易，雲豹獲得原戰神球員錢肯尼；戰神取得雲豹所提供之2027年新人選秀會第一輪選秀權、2029年新人選秀會第一輪選秀權，以及現金。本次交易案業經雙方球團簽署交易協議，並依規章規定於期限內檢齊相關文件送本聯盟備查，本聯盟審核後確認交易內容符合規章規定（含選秀權非屬連續兩年首輪籤之限制），並依規定於本公告發布時正式生效。

雲豹 TPBL 桃園 籃球

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