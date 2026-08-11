籃球／37歲澳洲王米爾斯轉戰歐洲聯賽！ 加盟前隊友帕克球隊

37歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）迎來職業生涯新篇章，正式加盟法國艾斯維爾籃球俱樂部（LDLC ASVEL），這也是他生涯首度挑戰歐洲籃球聯賽。更具話題的是，艾斯維爾的老闆正是米爾斯在聖安東尼奧馬刺時期的昔日戰友帕克（Tony Parker），兩人將再度於法國聚首。

米爾斯此前曾短暫效力西班牙特內里費，接下來則將在生涯第18個賽季披上艾斯維爾戰袍，首度征戰歐洲聯賽。

2009年NBA選秀會，米爾斯在第二輪第55順位被波特蘭拓荒者選中，從此開啟他的職業生涯，2012年轉戰馬刺後，成為名教頭波波維奇（Gregg Popovich）倚重的替補後衛，他效力聖安東尼奧長達10個賽季，並在2014年隨隊擊敗邁阿密熱火，奪下NBA總冠軍。

當年總冠軍賽，米爾斯5戰場均攻下10.2分，三分球命中率更高達56.5％，成為馬刺板凳陣容的重要火力來源。米爾斯在2021年離開馬刺時，已經以1220顆三分球排名隊史第二，僅次於吉諾布里（Manu Ginobili）。

如今轉戰艾斯維爾，米爾斯將再次與當年並肩作戰的「法國小跑車」帕克合作。帕克目前除了擔任艾斯維爾主席，也兼任球隊總教練，兩人在馬刺時期曾共同征戰多個球季，並一起捧起2014年冠軍金盃。

離開馬刺後，米爾斯仍持續征戰NBA，先後效力布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹、邁阿密熱火、猶他爵士與洛杉磯快艇，直到今年職業生涯首次挑戰歐洲籃壇。

除了NBA成就，米爾斯更是澳洲男籃「袋鼠軍團」的代表人物，他從2007年起代表澳洲國家隊出賽，2008年北京奧運更成為澳洲籃球史上最年輕的奧運男籃球員。米爾斯此後連續參加5屆奧運，直到2024年巴黎奧運仍是澳洲隊重要得分主力。2021年東京奧運更是他國際賽生涯最經典的一役，他在銅牌戰對上斯洛維尼亞狂轟42分、送出9次助攻，率領澳洲拿下隊史首面奧運男籃獎牌，該屆賽事他場均繳出23.3分3.5籃板6.3助攻。