瓊斯杯／印象最深宜蘭烏石港 17歲張巧萱：榮幸為台灣盡一份心力

台美混血女籃好手張巧萱入選瓊斯盃中華白隊名單，成為外界矚目焦點，她今天受訪時表示，榮幸替台灣盡一份心力，最終目標是向偶像陳紫柔看齊，朝WNBA舞台發展。

年僅17歲、身高178公分的台美混血好手張巧萱（Ava Chang），具備不俗的切入破壞力與得分能力，這次威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽入選中華白隊，引發外界熱議，中華白隊總教練林紀妏直呼「超級期待」招募到這名年輕新血，具備十足潛力，未來對國家隊絕對有助力。

張巧萱今天接受媒體聯訪時表示，很榮幸趁著空檔回來台灣盡一份心力，並自評球風是強悍防守者，最終目標是挑戰美國女子職籃WNBA舞台，朝著偶像台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）之路目標邁進，「我記得在5歲有來過台灣1次，印象最深刻的是宜蘭烏石港。」

張巧萱指出，爸爸是社區球隊籃球教練緣故，加上哥哥也在陣中，在耳濡目染下從8歲開始接觸籃球，並在場上展現天賦，如今獲得25間全美大學體育聯盟（NCAA）D1等級學校的邀約，而她決定加入西北大學，並期許自己課業、球技並進，「我非常喜歡這項運動，希望他能以我為榮。」

張巧萱的爸爸張旭正透露，自己在嘉義出生，只是3歲就跟著家人移民到美國，但家裡仍保有很多台灣文化，因此很開心帶著女兒回到熟悉的家鄉，攜手為中華隊效力。

中華民國籃球協會副秘書長張承中則提到，目前尚在處理張巧萱的護照問題，初步估計9月上旬能夠拿到，而她也有意願披上U18亞洲盃中華隊戰袍，但不會給予太多壓力，這次瓊斯盃讓張巧萱認識台灣的女籃環境，與中華白隊多交流，「這只是開頭，希望之後還有8至10年的合作。」