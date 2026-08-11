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瓊斯杯／17歲混血大物加入中華白 教練透露出賽計畫

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台美混血小將張巧萱來台。記者曾思儒／攝影
台美混血小將張巧萱來台。記者曾思儒／攝影

今年瓊斯盃女籃將於26日到28日舉行，首度加入中華白的17歲的台美混血小將張巧萱（Ava Chang）今天將到球隊報到，中華白總教練林紀妏透露，今年主要是讓張巧萱多認識台灣球員和女籃環境，身體允許的話希望爭取她瓊斯盃出賽，重點是身體健康回到美國開啟西北大學新生活。

178公分的張巧萱先前在adidas 3SSB 17U頂級AAU賽事有場均17分、4.7籃板、2助攻和2抄截表現，得分高居賽事前10，今天她也透露獲得25所NCAA一級球隊的邀請，最終決定加入西北大學。

張巧萱一家人上周末才剛靠台灣，林紀妏提到，新成員的身體狀況和球隊配合狀況是首要條件，希望這次能先對台灣女籃有進一步認識、體驗瓊斯盃強度，十分興奮可以合作。

中華籃協副秘書長張承中補充說，目前籃協正在處理張巧萱的護照，希望能趕上U18亞青賽的報名，張巧萱也有代表中華隊出賽的意願，但因還有學業上的問題，將持續溝通，也不希望張巧萱有太多壓力，「這只是個開頭，希望這會是很長期的合作關係。」

爸爸來自嘉義的張巧萱提到，5歲時曾來過台灣，對宜蘭的烏石港有印象；暌違12年再度回到爸爸的家鄉，她笑說喜歡吃小籠包，也很榮幸可以代表台灣盡一份力。

張巧萱的爸爸張旭正3歲就隨父母移居芝加哥，小時候每幾年就會回台一次，能用台語簡單溝通，這次帶著全家回台，他笑說許多台灣的親戚已經約好，月底瓊斯盃要一起來看球。

籃球 教練 瓊斯盃

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