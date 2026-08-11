瓊斯杯／17歲台美混血小將出身醫生世家 張巧萱目標打WNBA

2009年出生、17歲的台美混血小將張巧萱（Ava Chang）今天將加入瓊斯盃中華白集訓，早上她和父母一同和白隊教練林紀妏及媒體碰面，透露台裔WNBA球員陳紫柔是偶像，個人目標也是打職業、加入WNBA，也很期待有朝一日能代表台灣出賽。

張巧萱父親是嘉義出生的台灣人，3歲隨父母移居芝加哥，25年前搬到丹佛，媽媽是美國人，這次全家人都一起到台灣，父親節才剛抵台，昨天才到台中拜訪親戚。

「張爸」張旭正透露，雙親是醫生，自己和姊姊也從醫，大女兒也獨醫，算是「醫生世家」，但很支持小女兒張巧萱走籃球路。

178公分的張巧萱會接觸籃球其實也是受父親影響，她笑說爸爸以前是哥哥籃球隊的教練，從小就跟著往球場跑，8歲開始打籃球後就一直很喜歡這項運動，「因為我很愛我爸爸，想他以我為榮。」

台美混血小將張巧萱來台。記者曾思儒／攝影

17歲的張巧萱已決定加入美國NCAA一級名校西北大學（Northwestern University），她今天透露收到25間NCAA一級球隊獎學金，最終選擇西北大學，除了喜歡女籃總教練貝魯貝（Carla Berube）和教練團，也相信在西北大學可以得到很好的教育。

張巧萱還說出心目中的時程規劃，希望能3年完成大學學業，後續2年攻讀完碩士。

貝魯貝曾執教普林斯頓大學並培育出台裔美籍球星陳紫柔（Kaitlyn Chen），陳紫柔正是張巧萱偶像，「她是第一個在WNBA打球的台裔球員，這也是我想做的事情，我想知道她的故事、心路歷程。」