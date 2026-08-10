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桌球／瑞典大滿貫 寶島女雙開紅盤、葉伊恬不敵日削球女將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣女雙組合簡彤娟(左)／李昱諄。 聯合報系資料照、新華社
台灣女雙組合簡彤娟(左)／李昱諄。 聯合報系資料照、新華社

總獎金155萬美元的WTT瑞典大滿貫賽，今天會內賽點燃戰火，中華隊由女將先出擊，率先上陣的女雙組合簡彤娟／李昱諄以局數3：1拍下持外卡的對手，挺進16強，女單5名台將中最早上陣的18歲葉伊恬，碰日本削球女將橋本帆乃香沒能闖關，連輸3局止步首輪。

瑞典大滿貫單打64籤、雙打32籤，男單會內賽台將代表分別是列第6種子的林昀儒、17歲小將郭冠宏和馮翊新，郭冠宏和馮翊新也是男雙唯一台將代表；女單直接晉級會內賽的有「一姊」鄭怡靜、葉伊恬和李昱諄，加上資格賽連過三關的彭郁涵和簡彤娟，共有5名女將將挑戰晉級，簡彤娟和李昱諄也在女雙合體，東京奧運混雙奪銅的鄭怡靜和林昀儒則列混雙第8種子，首輪輪空，直接從16強打起。

身為女雙唯一台將代表，寶島組合首輪碰持外卡的地主組合凱爾伯（Christina Kallberg）／貝甘德（Filippa Bergand），第一局在5：9落後下連趕6分逆轉，第二局再以11：8搶下，取得局數「聽牌」優勢；第三局瑞典組合雖以11：7搶下，不過寶島組合第四局中段靠一波連拿5分攻勢奠定勝基，以11：7拿下勝利。

葉伊恬今天碰世界排名13的橋本帆乃香，第一局握有領先沒能把握，最終以7：11、7：11、8：11敗陣。

葉伊恬 瑞典 桌球 籃球

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