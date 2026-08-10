籃網球／亞洲錦標賽 中華隊贏南韓隊 勝場「開胡」

2026亞洲籃網球錦標賽中華隊今天（10日）在分組預賽第三場比賽，以58：38擊敗南韓隊，拿到中華隊在預賽的首場勝利，目前戰績1勝2敗，明天（11日）中華隊休兵一天，12日預賽最後一場將迎戰巴基斯坦隊。

中華隊面對南韓隊在攻守兩端身高優勢明顯，不過第一節開賽有些放不開，只以14：11領先，第二節中華隊才放開手腳，藉攻守兩端身高優勢打出19：8的攻勢，才把比分拉開奠定勝基，第二節結束33：19領先14分。

打順手的中華隊第三節持續靠身高優勢，讓南韓隊這節只得到6分，再把領先拉大到20分以上，以47：25進入第四節。第四節也未給南韓隊任何反攻的機會，終場以20分告捷，拿下本屆預賽第一場勝利，明天中華隊休兵，12日將與巴基斯坦隊交手，確定中華隊在盤組預賽的最終排名。