TPBL／雲豹洋將補強 簽下澳洲國手、游艾喆日本前隊友

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，正式簽下2016年里約奧運澳洲男籃國手莫騰（Brock Motum）與美籍全能前鋒溫布許（Thomas Wimbush）。兩位洋將上季皆效力於日本B.LEAGUE一級聯賽，總經理顏行書說：「兩位球員都擁有極佳的得分能力，這波補強符合我們新賽季『一內一外』的完美配置，不僅能大幅提升團隊的外線威脅，更要以極具侵略性的攻守轉換摧毀對手防線！」

身高208公分的莫騰擁有豐富的國際賽與職業聯賽資歷，曾代表澳洲男籃出征2014年世界盃男籃，另外更幫助球隊打入2016年里約奧運四強，職業生涯先後征戰澳洲、立陶宛、土耳其、日本等頂級聯賽。2015年他效力澳洲NBL阿德雷德36人時，獲選年度第一隊；2016、2017年加入立陶宛豪門考納斯綠林，連續兩季助隊奪下聯賽冠軍；2019年轉戰土耳其豪門安納托利亞艾菲斯，再度贏得土耳其聯賽冠軍。

近年莫騰加盟日本職籃B.LEAGUE，2024-25賽季效力滋賀湖泊期間，繳出場均21.4分、8籃板的亮眼成績，榮膺B1聯盟得分王，展現頂尖得分火力與全面身手。

總經理顏行書特別看重莫騰的比賽閱讀能力，他說：「莫騰擁有豐富的大賽經驗與出色的球場判斷，無論是在高低位串聯進攻、策應隊友，或是在關鍵時刻穩定掌控比賽節奏，都能展現成熟的決策能力，是一名攻守兼備、具備領袖特質的全能型長人。」

同樣具備豐富海外聯賽經驗的溫布許身高201公分，曾於德國、法國、俄羅斯、黎巴嫩等國頂級聯賽出賽，近年則效力日本B.LEAGUE川崎勇者雷霆與滋賀湖泊；上賽季他出賽58場，繳出穩健的15.6分、5.1籃板，和中華隊國手游艾哲當隊友，是滋賀湖泊的得分主力。

總經理顏行書透露，簽下溫布許的主因在於球隊需要一名得分能力強悍的側翼型洋將，「溫布許體格壯碩，具備極強的切入破壞力，非常適合台灣的球風，他近年來穩定的得分輸出，將是我們在進攻端極具威脅性的武器。」

一次迎來兩位經驗豐富的洋將，總經理顏行書指出，這兩位頂尖好手加盟將能與本土陣容完美搭配。值得一提的是，兩名新洋將皆為左撇子球員，對此總經理顏行書表示，在物色洋將人選時並未刻意設定特定慣用手，這純粹是奇妙的巧合，但深信憑藉他們豐富的經驗與穩健的得分輸出，絕對是幫助雲豹在新賽季爭冠的關鍵拼圖。

首次來台發展的莫騰與溫布許，對新賽季皆展現無比的期待與興奮，不僅渴望體驗台灣文化、在TPBL賽場挑戰全新的對手，更對雲豹上季的耀眼表現與年輕球員的活力印象深刻。兩人熱血表示，新賽季將盡己所能，全力幫助球隊贏得更多勝利，也非常期待與隊友及熱情的豹迷們見面，攜手創造一個偉大且難忘的賽季。