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台北永豐旺寶職業隊 奪T3X台灣聯賽台北站冠軍

中央社／ 台北9日電
首屆「Taiwan 3x3 League 台灣3x3聯賽（T3X）」台北站9日落幕，最終由「台北永豐旺寶3x3職業隊」拿下分站冠軍，中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬（中）頒發獎金。中華民國3x3籃球協會提供
首屆「Taiwan 3x3 League 台灣3x3聯賽（T3X）」台北站9日落幕，最終由「台北永豐旺寶3x3職業隊」拿下分站冠軍，中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬（中）頒發獎金。中華民國3x3籃球協會提供

首屆「T3X台灣3x3職業籃球聯賽」台北站今天落幕，儘管因天候因素改至室內，大批球迷熱情不減，最終由「台北永豐旺寶3x3職業隊」拿下分站冠軍，抱回10萬台幣獎金。

T3X台灣3x3職業籃球聯賽台北站原訂昨天、今天在台北101水舞廣場舉辦，但因颱風外圍環流影響，提前改到輔大中美堂開打。

台北職業組集結「台北永豐旺寶3x3職業隊」、「高雄健生活旺寶3x3職業隊」、「台北富邦勇士」、「台灣3x3國家培訓白隊」及「台灣3x3國家培訓藍隊」等5支隊伍同場競技。

今天倒數第2場由台灣藍迎戰國內3x3職業勁旅台北永豐旺寶，雙方一路拉鋸，最後關頭台灣藍投進關鍵2分球絕殺，瞬間引爆全場歡呼。

壓軸之戰則由台灣3x3國家培訓白隊與高雄健生活旺寶正面交鋒，正規時間結束後仍無法分出勝負，戰線一路延伸至延長賽，最終由台灣白把握關鍵進攻拿下勝利。

兩天賽事結束，台北永豐旺寶以較佳積分拿下分站冠軍。

中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬表示，「T3X台灣3x3職業籃球聯賽在這個週末正式寫新篇章，感謝這所有參賽球隊、球員，相信大家都看見台灣3x3籃球擁有非常強大的競爭力與發展潛力。」

除了職業組賽事外，大會也邀請媒體、KOL、藝人隊組成名人組表演賽，其中藝人小刀（彭康育）笑說：「本來以為只是好玩性質，沒想到現場的布置、規格都這麼的頂級，下一站一定會好好準備。」

第2站賽事預計於8月22日至23日在台中登場，本站冠軍隊伍將由協會派往參加「FIBA 3x3韓國洪川挑戰賽（Hongcheon Challenger）」，前進國際舞台迎戰來自世界各地的3x3勁旅。

永豐 冠軍 台北 籃球

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