TPBL／台籃的逆襲！CBA頂薪光環留不住林庭謙 6000萬天價震撼兩岸籃壇

中華男籃主力後衛林庭謙正式離開效力6季的CBA聯賽天津隊，返台加盟TPBL臺北台新戰神，這筆震撼兩岸籃壇的轉隊案，不只代表台灣職籃迎回還是顛峰狀態的國家隊核心，也可能改寫本土球員薪資市場的天花板。

天津隊日前發布官方消息證實，球團曾在合約到期後向林庭謙提出符合CBA規範的滿額頂薪合約，年薪為稅前600萬元人民幣（約新台幣2840萬元），希望留下這名後場核心。不過林庭謙最終基於個人生涯規劃，選擇返台加入臺北台新戰神，開啟職業生涯新階段。

真正讓外界震撼的是，林庭謙返台後傳出的合約規模。中國與台灣籃球圈消息皆指出，台新戰神為了爭取這名現年26歲的國家隊主控，開出遠高於CBA頂薪的待遇，市場傳聞年薪至少落在新台幣4000萬至5000萬元，甚至有說法指出可能上看新台幣6000萬元。

雖然實際合約數字並未由球團正式公開，但若傳聞屬實，林庭謙將不只超越過往台灣本土球員薪資紀錄，也會成為台灣職籃史上最具代表性的「超級頂薪」案例。

林庭謙自2020年透過CBA選秀以探花身分加盟天津，6年來逐漸成長為球隊不可取代的後場核心。上季他出賽41場，平均上場35分鐘，繳出19.2分、5.2助攻、2.7籃板、1.5抄截，不僅是天津最穩定的本土得分點，也具備組織與防守價值，曾多次入選CBA全明星賽，成為台灣球員旅中發展的代表人物之一。

林庭謙加盟戰神。圖／戰神提供 曾思儒

過去很長一段時間，台灣球員前往CBA被視為職業生涯升級路線。除了比賽強度、曝光度與競爭環境更高，薪資差距更是關鍵因素。像林志傑、曾文鼎、楊敬敏等球員，多半是在CBA打出成績、累積資歷後，才於生涯後段返台延續球員生涯。

但林庭謙的選擇不同。他仍處於當打之年的黃金年齡階段，而非生涯尾聲，也還處於技術成熟與身價高峰期，卻選擇從CBA回到台灣職籃。這也讓這次轉隊的象徵意義遠大於單純球員異動，顯現台灣聯賽在資金條件、市場行銷與本土球星價值上，已逐漸具備從CBA手中搶人的能力。

薪資制度差異，是這次轉隊最核心的背景。CBA本土球員頂薪受到制度限制，D類合約最高為稅前600萬元人民幣；相較之下，TPBL目前對本土球員並未設置薪資上限，只要球團願意投資，理論上就能開出遠高於保障標準的大合約。這讓台灣職籃在爭取最頂級本土球員時，反而具備比CBA更大的薪資彈性。

林庭謙並不是今年唯一從CBA返台的指標球員。前浙江廣廈後衛林秉聖也已離開CBA，並確定重返台灣職籃。這類球員過去若留在CBA，未必能取得聯盟頂薪，但回到台灣後，憑藉國手身分、比賽即戰力與市場號召力，反而可能拿到更接近甚至超越CBA頂薪的待遇。這顯示台灣職籃對頂尖本土球員的估值正在快速上修。

在林庭謙之前，台灣職籃已有多個高薪案例被討論。阿巴西從日本職籃回到新北中信特攻後，市場推估年薪約新台幣2500萬元；林書豪2023年加盟新北國王時，外界推估年薪也超過新台幣3000萬元。若林庭謙最終合約確實落在4000萬至6000萬元區間，將進一步把台灣本土球員薪資推向全新級距。

這樣的發展也讓中國媒體感到警惕。據中國媒體的報導，多位中國籃球圈人士皆指出，林庭謙在天津已獲得CBA制度內最高薪，仍選擇返台，代表周邊聯賽不只薪資不再明顯落後，甚至可能透過更好的商業開發、代言機會、場外變現與生活條件吸引球員。對CBA而言，這不只是天津失去核心後衛，更是整個聯盟薪資競爭力與吸引力受到挑戰的訊號。

一直處於兩聯賽各自為政看似難以合併的台灣職籃，在林庭謙重磅返台後可能帶來一連串的連鎖效應。其一，頂級本土球員的行情將被重新定義，未來國手級球員談約時，勢必會以林庭謙作為重要參照。再者，球團更可能把資源集中投入具票房、戰力與品牌價值的本土核心，而不只是依賴洋將。

最終，倘若台灣籃球聯賽能夠讓中華隊當家核心願意留在本土舞台，可能將會提升比賽話題、轉播吸引力與商業贊助價值。