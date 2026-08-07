TPBL／傳林庭謙年薪超越林書豪、張育成 接近道奇巨星大谷翔平

林庭謙重磅加盟TPBL臺北台新戰神隊，據傳年薪達到4000至6000萬新台幣，超越「哈佛小子」林書豪、中華職棒「國防部長」張育成，甚至接近MLB道奇隊巨星大谷翔平。

現年26歲的林庭謙上季效力中國CBA天津隊，平均攻下19.2分5.2助攻，獲選CBA年度第二隊。林庭謙也是中華男籃核心球員，如今傳出台新戰神價碼超越CBA頂薪600萬人民幣（約2866萬新台幣），綜合多家台灣媒體報導，大約落在4000萬至6000萬新台幣。

林書豪在新北國王的年薪推估超過3000萬新台幣，從日本職籃回到中信特攻隊的阿巴西年薪將近2500萬新台幣。林庭謙加盟台新戰神，拉高台籃薪水天花板。

值得一提的是，中華職棒最高薪球員是「國防部長」張育成，月薪推估220萬新台幣，換算下來年薪約2600萬新台幣。

MLB日本球星大谷翔平雖簽下10年7億美元合約，但97%採延遲支付，2023至2033年期間，每年實際年薪僅200萬美元，約6450萬新台幣。

NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）簽下老將底薪合約，年薪約387.7萬美元（約1.25億新台幣）。詹皇大兒子布朗尼（Bronny James）年薪約230萬美元（約7417萬新台幣）。