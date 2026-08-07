TPBL／「台灣LBJ」重返職籃加盟新北國王！周儀翔：清楚自己定位

「台灣LBJ」周儀翔曾因酒駕拒絕酒測，離開PLG桃園領航猿隊，如今重返職籃舞台，轉戰TPBL新北國王隊。

現年35歲的周儀翔曾奪下2次SBL年度MVP、1座SBL總冠軍，後來到中國CBA打拼多年，2022年重返台灣籃壇。不過他2024年9月因酒駕拒絕酒測，與領航猿分道揚鑣，隨後遭聯盟停權1年並罰款50萬元。周儀翔上季加盟SBL基隆黑鳶隊，場均可攻下15.0分4.7籃板3.3助攻，率隊球隊成軍首季就創近冠軍系列戰。

新北國王總經理毛加恩表示，「相信儀翔能夠帶著更成熟的心態，重新回到職業球隊，球團期待他兼具得分後衛與小前鋒的多功能性，其強壯的身體素質能直接提升球隊的外圍防守強度，同時他在場上的傳球視野與經驗，能有效帶動年輕球員成長。球團非常期待他與陣中球員及洋將產生良好的化學反應，進一步提升球隊整體戰力陣容深度。」

周儀翔則說：「我很清楚重新回到這個舞台，代表著更高的關注與檢視。經過時間的調整與訓練，我的身體狀況和心態都準備得很充沛。職業賽場的競爭一直都很激烈，我很清楚自己的定位，希望到了國王之後，能把我過去的經驗帶給球隊。新賽季我的目標就是做好每一個細節，幫助國王再拿下好成績。」