籃球／瓊斯盃主題曲出爐 運動音樂才女李宏葳創作打動人心

第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，男子組於8月14日至23日率先登場，女子組則於8月26日至29日接續開打。今年男子組共有8支隊伍參賽，包括地主中華藍、中華白以及日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞與美國NCAA一級球隊加州大學爾灣分校（UC Irvine），女子組則由中華藍、中華白與日本、韓國、黎巴嫩及泰國等6支隊伍交手，預計帶來多場精彩對決。

跟過去幾屆瓊斯盃不同的是，今年大會特別發布賽事主題曲，由音樂才女李宏葳操刀製作，為今年比賽帶來感動人心的一刻，她創作過國內「登峰造極青年籃球邀請賽」及「登峰造極青年排球邀請賽」主題曲「Why Not Me」； 而她也是前籃球國手李玉龍的女兒，曾參與音樂選秀節目「MUSIC MAKER 音樂主理人」。