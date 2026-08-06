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TPBL／林庭謙加盟戰神 盼延續父親籃球精神回饋台灣

中央社／ 台北6日電
林庭謙在IG表達回台加盟戰神隊心情。 啟程國際運動行銷提供
林庭謙在IG表達回台加盟戰神隊心情。 啟程國際運動行銷提供

台北台新戰神今天宣布，已經和台灣男籃代表隊主力後衛林庭謙簽訂複數年合約，新賽季將披上戰神戰袍。林庭謙希望延續已故父親林正明投入基層籃球精神，在台灣發揮影響力。

林庭謙的父親林正明為前男籃國手，曾任裕隆隊教練、HBL勁旅能仁家商教練，在能仁家商帶兵超過15年，幫助球隊完成連霸，培育不少台灣頂尖籃球人才，2024年7月驟世。

林庭謙在國中後赴美求學，2020年經CBA選秀展開職業生涯，在離開台灣11年後決定返台，盼延續已故父親林正明長年投入基層籃球的精神，在台灣發揮更大的影響力。

林庭謙透過新聞稿表示，從小看著父親在能仁家商與裕隆籃球隊，用籃球改變很多人的生活，默默將他視為榜樣，「希望長大後也能像爸爸一樣，為籃球圈帶來正面的影響，這也是我決定回來最大的原因。」

現年26歲的林庭謙在2020年中國職業男籃（CBA）選秀會上以探花之姿加盟天津榮鋼先行者，效力6個賽季期間，4度入選全明星賽，於2025到26賽季打出生涯年，平均攻下19.6分、5.2助攻、1.5抄截，優異表現入選CBA最佳陣容第二隊。

林庭謙也分享說道，自己多年來維持每天整理訓練心得、記錄檢討與改善方向的習慣，至今已有多本訓練日記，「這是我國中時與林書豪一起訓練得到的收穫，感謝他讓我及早理解職業球員應有的自律與生活態度。」

戰神營運長楊勝凱透過新聞稿提到，球團為庭謙擘劃完整的發展藍圖，討論的不只是場上定位，更包括球隊文化、公益回饋以及未來幾年的發展方向，「我們讓庭謙感受到，戰神不是只想簽下一位明星球員，而是要一起建立具備長期競爭力與社會意義的球隊。」

林庭謙 籃球 HBL

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