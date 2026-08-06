TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

臺北台新戰神今天宣布迎來重量級補強，中華隊核心主力後衛林庭謙正式加盟，雙方簽訂複數年合約。

臺北戰神營運長楊勝凱認為，林庭謙無論是在CBA或中華隊，都展現出頂尖後衛的能力與穩定表現，更重要的是他對自己的高標準要求，以及願意帶動隊友一起成長的領導特質，「期待他的加入，不只是提升球隊整體戰力，更希望透過他的職業態度帶領團隊持續成長，打造更具競爭力的臺北台新戰神。」

對林庭謙而言，選擇回到臺灣，更承載著延續父親精神的意義。國中後赴美求學的他，2020年經CBA選秀展開職業生涯，離開臺灣11年後決定返台，延續已故父親林正明長年投入基層籃球的精神，在臺灣發揮更大的影響力。

林正明教練過去透過籃球培育許多球員，林庭謙表示從小看著父親在能仁家商跟裕隆，用籃球改變很多人的生活，給很多人可以照顧自己或家人的機會，默默將他視為榜樣，「希望長大後也能像爸爸一樣，為籃球圈帶來正面的影響，如果我一直不在臺灣，就沒有辦法發揮這樣的影響力，這也是我回來最大的原因。」

26歲的林庭謙在2020年CBA選秀會上以探花之姿加盟天津榮鋼先行者，效力6個賽季期間，4度入選全明星賽，於2025-26賽季打出生涯年，場均攻下19.6分、5.2助攻、1.5抄截，優異表現入選CBA最佳陣容第二隊。從旅美求學到前往中國征戰職業賽場，甚至不辭辛勞投入中華隊賽事，林庭謙始終秉持「Nothing great ever comes easy」的信念，以謙虛的心態在籃球道路上前進。

林庭謙也特別分享，自己多年來維持每天整理訓練心得、記錄檢討與改善方向的習慣，至今已有多本訓練日記，他相信進步不是偶然發生，而是透過日常訓練不斷修正與累積而來，「這是我國中時與林書豪一起訓練得到的收穫，感謝他讓我及早理解職業球員應有的自律與生活態度，也堅信不管遇到什麼困難，都不能放棄。」

成功網羅林庭謙加入臺北戰神，營運長楊勝凱指出，球團始終相信，一支好的職業球隊不只是追求勝利，更希望成為城市的驕傲。因此，球團持續補強陣容，期待透過林庭謙的加入，持續提升整體戰力，帶給臺北球迷更多值得驕傲的時刻。球團為林庭謙擘劃完整的發展藍圖，討論的不只是場上定位，更包括球隊文化、公益回饋以及未來幾年的發展方向。「我們希望讓庭謙感受到，戰神不是只想簽下一位明星球員，而是要和他一起建立一支具備長期競爭力與社會意義的球隊。」球團也希望成為支持庭謙延續父親精神的重要夥伴，未來也將與林庭謙攜手「林正明公益籃球協會」，走入校園推廣籃球運動，持續回饋基層，讓林正明教練無私奉獻的精神，透過籃球持續影響更多年輕世代。

選擇回到臺灣，林庭謙將在臺北展開生涯新篇章，披上戰神戰袍，代表這座城市出賽、為臺北而戰。臺北台新戰神將於8月13日舉辦加盟記者會，正式歡迎林庭謙加入，邀請戰友們鎖定戰神官方YouTube直播，共同迎接這位臺灣籃壇代表性球星加入戰神，為臺北爭取榮耀。