瓊斯盃／中華藍「保底四強自爽盃」」惹議！籃協揭真正用意

第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組將於8月14日至23日在新北市新莊體育館登場，今年賽制一改過去單循環模式，改採分組雙循環制。其中最受討論的，就是地主中華藍隊即使分組墊底，也仍保證晉級四強，引發球迷質疑是「保送四強」、「自爽盃」。

今年男子組共有8支球隊參賽，包括中華藍、中華白、日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞，以及美國NCAA一級勁旅加州大學爾灣分校。預賽分為A、B兩組，中華藍與日本、韓國、菲律賓同組，中華白則與約旦、馬來西亞及加州大學爾灣分校同組。

依照籃協公布的新賽制，A組將由中華藍隊與同組另一支最佳戰績球隊，加上B組前兩名共同晉級四強，也就是說，中華藍即便在分組賽排名最後，仍能取得四強門票。

新賽制公布後立即掀起討論，不少球迷認為此舉有失公平，甚至直言瓊斯盃再次淪為「自爽盃」。加上本屆賽事先前已因球員名單公布延遲、官方網站資訊更新速度等問題引發批評。

瓊斯盃賽制一改過去單循環模式，地主中華藍隊即使分組墊底，也仍保證晉級四強，引發球迷質疑是「保送四強」、「自爽盃」。圖 ／中華籃協提供

對此，籃協新團隊表示接手時間不長，又碰上財務赤字、人力不足等問題，加上邀請國外球隊來台通常需要三個月以上的籌備時間，因此今年瓊斯盃籌辦過程相當艱辛。而讓中華藍打滿高強度賽程，也是綜合球迷建議後所做出的安排。

不過，據了解，這項安排背後其實另有考量，瓊斯盃本質屬於國際交流邀請賽，名次並非主要目的，籃協更重視中華隊能否透過比賽累積高強度國際賽經驗，為接下來的名古屋亞運做準備。因此，透過保障中華藍晉級四強，球隊除了能在預賽與日本、韓國、菲律賓各交手兩次外，四強階段還有機會碰上約旦國家隊或加州大學爾灣分校等另一組強敵，讓中華隊幾乎把本屆所有實力最強的球隊都交手一遍，真正達到「以戰養戰」的目的。

中華籃協副理事長文大培也出面說明，瓊斯盃最重要的價值始終是國際交流，而非最後排名，「比賽強度能不能讓台灣隊真正練到球，如果比賽夠精彩、強度夠高，這才是我們最重要的目的。」

文大培指出，今年參賽隊伍整體實力相當突出，包括加州大學爾灣分校以及菲律賓代表隊都有相當高的競爭力，而四強還有機會對上約旦國家隊，「就算中華藍每一場都打得很辛苦，但這8場比賽都會全力以赴。今年瓊斯盃整體強度，我認為是近20年來最高。」

籃協副秘書長張承中則表示，今年改採分組雙循環，也是順應國際賽趨勢，希望降低球員連續出賽帶來的受傷風險，同時增加高品質比賽內容。

此外，今年中華藍隊將由部分亞運培訓國手及新生代球員組成，包括旅日好手游艾喆、高柏鎧，以及首次參加瓊斯盃的台北台新戰神球員丁聖儒、謝銘駿等人。

中華白則由政治大學總教練陳子威領軍，以UBA及職籃年輕球員為主體，並加入旅美球員林現惟、劉耕灝，以及美籍台裔球員車侑城、黃鈞廷，希望藉由瓊斯盃累積國際賽經驗，培養未來國家隊戰力。

今年瓊斯盃除了賽制成為話題，參賽陣容同樣充滿看點。加州大學爾灣分校曾於2023年第42屆瓊斯盃以8戰全勝封王，今年相隔3年再度來台，陣中擁有身高236公分的加拿大長人里歐（Olivier Rioux）；菲律賓隊則找來前NBA中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）助陣，也讓本屆瓊斯盃被認為是近20年來競爭強度最高的一屆。

儘管「保底四強」的賽制仍存在爭議，但籃協強調，真正目的並非替地主隊製造漂亮戰績，而是希望中華藍能與本屆所有強隊完整交手，累積更多高層級實戰經驗，為亞運及未來國際賽做好準備。