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瓊斯盃／CBA狀元宋昕澔打中華藍 期待對決大學教頭

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
中華藍後衛宋昕澔。圖／中華籃協提供
中華藍後衛宋昕澔。圖／中華籃協提供

剛成為台灣史上第二位中國CBA選秀「狀元」的宋昕澔，旅外前入選瓊斯盃中華藍隊，將和政治大學同學吳志鍇、學長游艾喆再度聯手，今天瓊斯盃開賽記者會他也笑說，最期待和中華白交手，因為今年中華白總教練就是政大教頭陳子威，期待和合作4年的教頭上演對決。

陳子威也回應，中華白全隊都滿期待和中華藍對抗，「中華白算是很年輕、有潛力的球隊，練球第一天就能感受球員熱情和對瓊斯盃的企圖心，希望每場比賽全力以赴，爭取每場勝利。比起勝負，我更重視球隊能展現紀律、態度，永不放棄的精神，讓大家看到中華白是很有競爭力的球隊。」

大學應屆畢業的宋昕澔22歲，年紀是今年邁入45屆瓊斯盃的一半，他透露從小對瓊斯盃的印象就是看「野獸」林志傑表現，「他在場上的拚戰精神和熱情可以感染大家，希望這次能展現同樣熱情，贏下比賽。」

世界盃亞洲區資格賽第三階段就入選中華隊國手，宋昕澔當時上場時間有限，他說：「雖然沒有打很多時間，可能不管是訓練還是一些團隊的時候，能讓我去競爭，因為大學長他們都在，我覺得訓練強度也不會差到哪裡，是很好的訓練機會。」

學生時期一路是球隊主力，宋昕澔提到，入選成人國手後就做好上場時間受限的心理準備，「我不會去想太多，就是保持好每天的訓練 ，然後全力的去跟學長做競爭。」 

成為廣州龍獅選到的新科CBA狀元，宋昕澔也抱持平常心，畢竟狀元也只是個頭銜，「一開始都是起步，還是要靠自己去努力 ，然後去跟龍獅團隊磨合，有好的化學效應，我覺得這是我現在該做的事情。」

中華藍今年有部分亞運國手搭配年輕球員，義大利籍總教練圖奇提到，瓊斯盃比較像是大家展現技術、化學效應的舞台，希望大家可以享受比賽，中華藍球員都會有上場空間，「亞運有不同目標，我們會有CBA球員，同組的有伊朗和約旦，上次交手對伊朗輸在最後一分鐘，希望這次能在『亞洲的奧運』復仇，打出好表現。」

中華白教練陳子威。圖／中華籃協提供
中華白教練陳子威。圖／中華籃協提供

瓊斯盃 宋昕澔 大學 籃球

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