快訊

國3竹山追撞事故釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞…婦人傷重亡

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間、強度恐增加

聽新聞
0:00 / 0:00

瓊斯盃／日職籃有他隊有興趣 游艾喆要扛中華藍後場

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
游艾喆成中華藍後場大將。圖／中華籃協提供
游艾喆成中華藍後場大將。圖／中華籃協提供

政治大學畢業後就旅日的中華隊後衛游艾喆，今年5月剛和日本B聯盟的滋賀湖泊完成續約，今天出席瓊斯盃記者會的他透露，聽說日職有其他球隊對自己有興趣，但想在滋賀湖泊繼續成長，會繼續努力讓球團肯定，也期待下周開打的瓊斯盃和昔日政大隊友宋昕澔和吳志鍇合體。

瓊斯盃中華藍隊以亞運部分成員和多位新生代球員組成，由於後場雙核心陳盈駿和林庭謙都沒參賽，將在滋賀迎接第3個賽季的游艾喆成為後場核心，他說：「是壓力也是動力，把握機會磨練自己、證明自己。」他也提到，今年藍隊陣容較年輕，但上場就沒有年齡問題，要盡全力展現最好一面。

中華藍名單包括大學應屆畢業的宋昕澔和吳志鍇，兩人都是游艾喆學弟，暌違兩年再度合體，游艾喆笑說滿熟悉兩人打球方式，「其實我們一直以來我都有關注他們比賽，跟他們有一些交流，聊天啊、打鬧也好，還是很開心有這個機會我們又可以在一起打球，而且很特別今年又可以在藍隊，所以我覺得其實都是一個動力，彼此可以互相學習、挑戰，每場球盡力拿下來。」

宋昕澔剛成為中國CBA選秀會「狀元」，游艾喆透露，原本也期待宋昕澔能到日本發展，但也非常恭喜學弟選到CBA狀元，，「我覺得這是很不容易的事情，因為是狀元，一個開始大家一定會用那種高標準來看待你，我也希望和期許不用去想那麼多，自己就是努力把自己的能力提升，去挑戰那邊的職業。」

上季在日本B聯盟差點成為「助攻王」，游艾喆坦言有些可惜，但自己本分就是持續提升，把比賽內容打更好，不用再因最後幾場數據影響個人獎；他也感謝滋賀給的空間，就算聽說其他球隊對自己有興趣仍決定和球隊續約兩年，「其實球隊從很早就有跟我談到續約的事情了，我覺得這也是對我的一個肯定，我當然也是要努力，讓他們覺得值得這個決定。」

游艾喆 瓊斯盃 日職 籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／暌違8年回國家隊 高國豪曝新動向

籃球／林庭謙傳加盟戰神 雷蒙恩嗨喊：有冠軍機會

瓊斯盃／女籃全員缺席記者會 籃協道歉：時間安排不夠好

SBL／政大今年第二位狀元 莫斯塔發想助黑鳶拚冠

相關新聞

籃球／傳返台加盟台新戰神 林庭謙證實告別天津榮鋼

CBA天津榮鋼隊今天宣布，我國旅外好手林庭謙合約到期正式離隊，甚至加碼爆料他將返台加入TPBL台北台新戰神隊，儘管戰神至今仍未證實此事，但林庭謙先在個人社群上正式「告別」天津，並感謝球隊與球迷過去6年給予他舞台和支持。

籃球／林庭謙傳加盟戰神 雷蒙恩嗨喊：有冠軍機會

中華隊後衛林庭謙結束旅美後直接投入中國男子職業籃球聯賽（CBA），今天效力的天津榮鋼籃球俱樂部發表官方聲明證實雙方合約到期，且爆料林庭謙將加盟台灣職籃TPBL的台北台新戰神隊，今天出席瓊斯盃開賽記者會的「準隊友」都笑開懷，雷蒙恩更直接喊出戰神有「冠軍機會」。

瓊斯盃／暌違8年回國家隊 高國豪曝新動向

瓊斯盃今天正式公布中華隊藍、白名單，和新竹攻城獅約滿的後衛高國豪出現在中華白陣容中，成今年賽事一大亮點。賽後被電視和平面媒體重重包圍的高國豪坦言，2018年瓊斯盃後就不曾披上中華隊戰袍，沒想到會相隔這個久，自己十分興奮，笑說：「大家應該會期待一下吧？」

瓊斯盃／日職籃有他隊有興趣 游艾喆要扛中華藍後場

政治大學畢業後就旅日的中華隊後衛游艾喆，今年5月剛和日本B聯盟的滋賀湖泊完成續約，今天出席瓊斯盃記者會的他透露，聽說日職有其他球隊對自己有興趣，但想在滋賀湖泊繼續成長，會繼續努力讓球團肯定，也期待下周開打的瓊斯盃和昔日政大隊友宋昕澔和吳志鍇合體。

瓊斯盃／女籃全員缺席記者會 籃協道歉：時間安排不夠好

第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽14日起將在新莊體育館點燃戰火，男子組賽事14日到23日登場，女子組26日接棒到29日，今天中華籃球協會舉辦賽事宣告記者會公告地主名單和售票資訊，但女子組中華白隊和中華藍隊因移地訓練，沒有任何球員和教練出席，籃協也道歉，坦言時間安排不夠完善。

籃球／洋基工程買斷林秉聖台新戰神合約 擬轉戰PLG

TPBL台北台新戰神隊今天宣布，與林秉聖結束合約關係，旅外於CBA征戰兩年的林秉聖，2025-26賽季結束後依約返台，就未來發展方向與戰神球團表達希望透過交易離隊、尋求新的發展機會。球團尊重其職涯規劃，並協助尋求合適機會，最終台北戰神與PLG洋基工程達成協議，由洋基工程買斷球員林秉聖合約，球團誠摯祝福他未來職業生涯一切順利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。