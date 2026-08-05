瓊斯盃／日職籃有他隊有興趣 游艾喆要扛中華藍後場

政治大學畢業後就旅日的中華隊後衛游艾喆，今年5月剛和日本B聯盟的滋賀湖泊完成續約，今天出席瓊斯盃記者會的他透露，聽說日職有其他球隊對自己有興趣，但想在滋賀湖泊繼續成長，會繼續努力讓球團肯定，也期待下周開打的瓊斯盃和昔日政大隊友宋昕澔和吳志鍇合體。

瓊斯盃中華藍隊以亞運部分成員和多位新生代球員組成，由於後場雙核心陳盈駿和林庭謙都沒參賽，將在滋賀迎接第3個賽季的游艾喆成為後場核心，他說：「是壓力也是動力，把握機會磨練自己、證明自己。」他也提到，今年藍隊陣容較年輕，但上場就沒有年齡問題，要盡全力展現最好一面。

中華藍名單包括大學應屆畢業的宋昕澔和吳志鍇，兩人都是游艾喆學弟，暌違兩年再度合體，游艾喆笑說滿熟悉兩人打球方式，「其實我們一直以來我都有關注他們比賽，跟他們有一些交流，聊天啊、打鬧也好，還是很開心有這個機會我們又可以在一起打球，而且很特別今年又可以在藍隊，所以我覺得其實都是一個動力，彼此可以互相學習、挑戰，每場球盡力拿下來。」

宋昕澔剛成為中國CBA選秀會「狀元」，游艾喆透露，原本也期待宋昕澔能到日本發展，但也非常恭喜學弟選到CBA狀元，，「我覺得這是很不容易的事情，因為是狀元，一個開始大家一定會用那種高標準來看待你，我也希望和期許不用去想那麼多，自己就是努力把自己的能力提升，去挑戰那邊的職業。」

上季在日本B聯盟差點成為「助攻王」，游艾喆坦言有些可惜，但自己本分就是持續提升，把比賽內容打更好，不用再因最後幾場數據影響個人獎；他也感謝滋賀給的空間，就算聽說其他球隊對自己有興趣仍決定和球隊續約兩年，「其實球隊從很早就有跟我談到續約的事情了，我覺得這也是對我的一個肯定，我當然也是要努力，讓他們覺得值得這個決定。」