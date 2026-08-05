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瓊斯盃／女籃全員缺席記者會 籃協道歉：時間安排不夠好

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
瓊斯盃男子組中華白隊名單。記者曾思儒／攝影
瓊斯盃男子組中華白隊名單。記者曾思儒／攝影

第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽14日起將在新莊體育館點燃戰火，男子組賽事14日到23日登場，女子組26日接棒到29日，今天中華籃球協會舉辦賽事宣告記者會公告地主名單和售票資訊，但女子組中華白隊和中華藍隊因移地訓練，沒有任何球員和教練出席，籃協也道歉，坦言時間安排不夠完善。

「我們時間上的安排的確沒有非常好。」籃協副秘書長張承中表示，記者會舉辦時間剛好兩隊地主女將都不在，各隊球員名單也給得晚，的確是今年作業流程上的問題，主要是5月底剛完成理事長改選，新團隊6月才接手，準備上確實較緊湊。

籃協新任副理事長文大培在記者會致詞時還透露，因新團隊6月才交接，第45屆瓊斯盃差點「辦不成」，不過新團隊除了迎接今年賽事，明年瓊斯盃也已經著手準備。

今年賽事男子組共8隊參與，分別是地主中華藍、中華白以及日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞與美國的加州大學爾灣分校（UC Irvine）；女子組由中華藍、中華白與日本、韓國、黎巴嫩及泰國共6支隊伍交手，男子組更從單循環改成分組雙循環制，並安排休兵日，讓選手們有更多在國際賽場上展現實力的機會，同時也讓球迷能欣賞更多高水準的國際對決。

中華隊陣容方面，男子組藍隊由部分亞運代表隊人選及多位新生代球員組成，包括旅日球員游艾喆以及「新台灣人」高柏鎧和新科CBA選秀「狀元」宋昕澔等，丁聖儒與謝銘駿則是首次參加瓊斯盃；白隊由政治大學教練陳子威領軍，集結國內大專、職籃年輕好手，再加上林現惟、劉耕灝等旅美發展球員，以及車侑城、黃鈞廷兩位美籍台裔好手助陣，職籃人氣球星高國豪也入列，成今年瓊斯盃一大亮點。

女子組中華藍將以亞運代表隊成員為主要陣容，由彭詩晴、林育庭等具備旅中及國際賽經驗的球員組成；中華白由UBA冠軍世新大學教練林紀妏領軍，陣容包括旅中球員林佳蓉及多位大專年輕球員。

本屆賽事門票將於10日中午12點於年代售票系統正式開賣，男子組自由座票價為600元、對號座為1000元至2000元；女子組自由座票價200元、對號座400元至1000元。賽事期間緯來電視網、緯來電視網APP及公視+等平台轉播。

瓊斯盃女子組中華白隊名單。記者曾思儒／攝影
瓊斯盃女子組中華白隊名單。記者曾思儒／攝影

瓊斯盃女子組中華藍隊名單。記者曾思儒／攝影
瓊斯盃女子組中華藍隊名單。記者曾思儒／攝影

中華藍、白隊員在瓊斯盃記者會合影。圖／中華籃球協會提供
中華藍、白隊員在瓊斯盃記者會合影。圖／中華籃球協會提供

瓊斯盃男子組中華藍隊名單。記者曾思儒／攝影
瓊斯盃男子組中華藍隊名單。記者曾思儒／攝影

瓊斯盃 記者會 時間 籃球

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