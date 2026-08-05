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籃球／傳返台加盟台新戰神 林庭謙證實告別天津榮鋼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
天津官方發「Thank you」宣告林庭謙離隊，他也發文感謝天津榮鋼隊。取自天津榮鋼籃球俱樂部微博
天津官方發「Thank you」宣告林庭謙離隊，他也發文感謝天津榮鋼隊。取自天津榮鋼籃球俱樂部微博

CBA天津榮鋼隊今天宣布，我國旅外好手林庭謙合約到期正式離隊，甚至加碼爆料他將返台加入TPBL台北台新戰神隊。

儘管戰神至今仍未證實此事，但林庭謙先在個人社群上正式「告別」天津，並感謝球隊與球迷過去6年給予他舞台和支持。

林庭謙告別天津全文如下：

致天津：六年，感恩每一個瞬間

六年前，我帶著夢想來到天津，從一名選秀新人成長為今天的我。這座城市給了我機會，這支球隊給了我舞台，這裡的球迷給了我最大的支持和包容。

感謝天津榮鋼俱樂部，感謝教練組和管理層的信任與培養；感謝每一位隊友，我們一起拼搏、一起成長；更要感謝所有天津球迷，你們的吶喊和鼓勵是我前進的動力。

每一次在主場聽到歡呼聲，每一次看到球迷舉著我的手幅，我都深感幸運。雖然即將開啟新的旅程，但天津永遠是我職業生涯中最重要的起點，這裡的人、這裡的回憶，我都會珍藏在心。

山水有相逢，來日皆可期。希望未來還能以不同身份回到這裡，再對大家說一聲：謝謝。

—— 林庭謙

林庭謙 籃球 台新戰神

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