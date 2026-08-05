籃球／林庭謙傳加盟戰神 雷蒙恩嗨喊：有冠軍機會

中華隊後衛林庭謙結束旅美後直接投入中國男子職業籃球聯賽（CBA），今天效力的天津榮鋼籃球俱樂部發表官方聲明證實雙方合約到期，且爆料林庭謙將加盟台灣職籃TPBL的台北台新戰神隊，今天出席瓊斯盃開賽記者會的「準隊友」都笑開懷，雷蒙恩更直接喊出戰神有「冠軍機會」。

和林庭謙在中華隊當長期隊友的「澎澎」陳冠全提到，林庭謙是非常認真的球員，還有一本筆記本會特別記各種籃球內容，「如果他真的有幸來我們球隊，也是很開心，他是那種一個人可以帶著大家進步的球員，容易被他的態度影響。」

和林庭謙也曾在中華隊交流的雷蒙恩，一提到「準隊友」立刻大笑說，其實聽聞消息一陣子了，但還沒確定，若林庭謙能加入是超級加分，他笑說：「我覺得是這對台新超級好，覺得有冠軍機會了！」

今年夏天剛和戰神續約的丁聖儒，上階段世界盃亞洲區資格賽首度入選中華隊，和林庭謙也當過隊友，他認為林庭謙若加入對戰神戰力有很大提升，後場會變得更完整，自己角色也勢必會有所改變，「他基本上就是一個核心持久點，我覺得自己角色可能也會有一些轉換，每個人角色都有一些轉換，但我覺得是一個好的方向。」

林庭謙今年瓊斯盃沒有加入，入選中華藍的丁聖儒提到，世界盃資格賽自認沒有發揮太好，希望透過瓊斯盃繼續成長，「不管什麼時候，我覺得選到國家隊就是一種榮耀，就是要想辦法幫助國家隊，不管是這個盃賽還是之後的盃賽，想辦法幫中華隊贏球。」