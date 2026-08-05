籃球／洋基工程買斷林秉聖台新戰神合約 擬轉戰PLG

第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽14日起將在新莊體育館點燃戰火，男子組賽事14日到23日登場，女子組26日接棒到29日，今天中華籃球協會舉辦賽事宣告記者會公告地主名單和售票資訊，但女子組中華白隊和中華藍隊因移地訓練，沒有任何球員和教練出席，籃協也道歉，坦言時間安排不夠完善。

2026-08-05 16:52