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籃球／洋基工程買斷林秉聖台新戰神合約 擬轉戰PLG
TPBL台北台新戰神隊今天宣布，與林秉聖結束合約關係，旅外於CBA征戰兩年的林秉聖，2025-26賽季結束後依約返台，就未來發展方向與戰神球團表達希望透過交易離隊、尋求新的發展機會。球團尊重其職涯規劃，並協助尋求合適機會，最終台北戰神與PLG洋基工程達成協議，由洋基工程買斷球員林秉聖合約，球團誠摯祝福他未來職業生涯一切順利。
林秉聖於2023-24賽季加盟台北台新戰神，雙方當時簽訂三年合約，並設有旅外條款，該賽季結束後，球團同意林秉聖行使旅外條款，挑戰中國大陸CBA，而後林秉聖依約於今年返台續行合約。
林秉聖於戰神首賽季出賽23場，貢獻15.4分、4.3籃板、3.5助攻、2.6抄截，該年度入選年度防守第一隊外，拿下年度第六人及年度進步獎，於場上展現十足拚勁，始終全力投入每一場比賽。台新育樂總經理林祐廷表示，「感謝林秉聖過去為球隊的付出，祝福秉聖未來一切順利，在職業舞台上發揮所長。」
至於洋基工程則表示，已與戰神達成協議，完成林秉聖合約買斷事宜，球團目前正進行後續整合作業與準備，關於林秉聖正式加盟資訊及相關規劃，將於完成後另行公告，感謝各界關心與支持。
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