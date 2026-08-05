快訊

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

瓊斯盃／暌違8年回國家隊 高國豪曝新動向

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
高國豪重返國家隊。記者曾思儒／攝影
高國豪重返國家隊。記者曾思儒／攝影

瓊斯盃今天正式公布中華隊藍、白名單，和新竹攻城獅約滿的後衛高國豪出現在中華白陣容中，成今年賽事一大亮點。賽後被電視和平面媒體重重包圍的高國豪坦言，2018年瓊斯盃後就不曾披上中華隊戰袍，沒想到會相隔這個久，自己十分興奮，笑說：「大家應該會期待一下吧？」

從球員時期就是人氣球員，當過U18亞青國手的高國豪，成人國際賽卻只打過2018年的瓊斯盃。曾經兩度因個人因素婉拒中華隊徵兆的他笑說，一等就是8年，確實非常久，但也不會後悔，「做了沒有什麼後悔的事情，現在有機會就把握，就像前看，其實之後的比賽，國內、國外賽事，有被選到當然非常有意願。」

下一步備受關注，高國豪透露，原本有安排到日本測試的行程，因中華白集訓暫緩，將等瓊斯盃打完再安排，下個落腳處也要等瓊斯盃後才會正式決定。日本、中國都有考慮的他也提到，目前留在台灣和旅外的意願「一半一半」，很難抉擇。

「一旦決定就可能就是之後未來的走向，其實當然會想要出去多闖一闖。」高國豪老實說，自己已經27歲，有機會還是想往外挑戰，真的沒有再考慮台灣，目前也有請經紀人和國外球隊接洽。

中華白向來以年輕球員為主體，算是國家隊「二隊」，高國豪已經是今年白隊年紀最大的成員，他主動提到，外界太在意選到藍隊或白隊，個人想法很單純，「選到就很棒、很開心，當然未來也希望可以不管在國內賽事、國外賽事都可以被選到，這是一個我覺得很幸福的事情。」

高國豪透露，不管什麼層級的國際賽都很嚮往，有高度意願為中華隊效力，「看到他們那時候不管對日本（世界盃亞洲區資格賽）還是對哪一隊，其實我在電視上都滿有感覺的，會想要一起並肩作戰，為台灣拚一下。」

身為中華白的資深球員，高國豪鼓勵學弟一起良性競爭、互相學習，不用害怕失敗，自己也多開口、展現熱情，讓隊友間可以放鬆相處，他笑說：「被選上也不容易，要感到開心，我今天能跟這些隊友在一起，搞不好一年就可能就這一次了，就是珍惜這樣。」 

中華白瓊斯盃名單。記者曾思儒／攝影
中華白瓊斯盃名單。記者曾思儒／攝影

瓊斯盃中華白隊職員今天一同出席記者會。記者曾思儒／攝影
瓊斯盃中華白隊職員今天一同出席記者會。記者曾思儒／攝影

高國豪重返國家隊。記者曾思儒／攝影
高國豪重返國家隊。記者曾思儒／攝影

瓊斯盃 高國豪 攻城獅 籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／中華白有2名台裔小將 車侑城狀況未定

WSBL／從籃球逃兵到選秀狀元 蔡佑蓮談媽媽支持淚崩

NBA／菲律賓男籃夢碎？馬刺榜眼哈波因護照問題 僅受限歸化球員身分

MLB／準備看《蜘蛛人：重生日》卻變離別日！拉契曼進戲院前遭交易沒心情看了

相關新聞

TPBL／遭CBA天津隊提前「官宣」 林庭謙傳返台加盟台新戰神

在中國男子職業籃球聯賽（CBA）效力長達6個賽季的我國明星後衛林庭謙，確定結束旅外生涯，今天天津榮鋼籃球俱樂部發表官方聲明，證實與林庭謙的合約已正式到期，儘管球團開出最高規格的「滿額頂薪」極力挽留，但在考量個人生涯規劃後，林庭謙最終選擇重返台灣職籃，甚至爆料他確定加盟TPBL台北台新戰神隊，為國內籃壇震撼彈再添一筆。

瓊斯盃／中華白有2名台裔小將 車侑城狀況未定

中華籃球協會今天舉行瓊斯盃開賽記者會，正式揭曉本屆參賽陣容，台裔美籍的小將車侑城和台美混血的黃鈞廷都出現在中華白隊名單，籃協副秘書長張承中也透露目前幾名台藝選手的狀況。

瓊斯盃／暌違8年回國家隊 高國豪曝新動向

瓊斯盃今天正式公布中華隊藍、白名單，和新竹攻城獅約滿的後衛高國豪出現在中華白陣容中，成今年賽事一大亮點。賽後被電視和平面媒體重重包圍的高國豪坦言，2018年瓊斯盃後就不曾披上中華隊戰袍，沒想到會相隔這個久，自己十分興奮，笑說：「大家應該會期待一下吧？」

TPBL／中信特攻洋將戰力大洗牌 禁區長人強斯加盟

新北中信特攻隊持續完善新賽季戰力佈局，球團今天宣佈與美國籍禁區長人強斯（Marvin Jones）簽約，預計八月下旬抵台，未來將披上17號黃衫戰袍，成為特務軍團禁區的重要戰力。

TPBL／雲豹續約洋將米勒 全力衝擊冠軍

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，與主力洋將米勒（Malcolm Miller）完成續約。米勒上季在攻防兩端的卓越影響力有目共睹，是球隊不可或缺的靈魂人物，總經理顏行書說：「續約關鍵在於米勒是團隊上一個賽季防守的大腦核心，其防守效率與對團隊防守的影響力有目共睹，因而獲得所有教練團一致認同。」

TPBL／國王續約沃許本攜手湯瑪士捍衛禁區 5洋將迎新賽季

新北國王隊今天宣布繼續與禁區大將沃許本（Jason Washburn）合作，搭配日前宣布回鍋的湯瑪士，以及新加入的坦克夫、肯刀爾和克雷格，將以5位洋將陣容迎接新賽季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。