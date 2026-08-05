瓊斯盃／暌違8年回國家隊 高國豪曝新動向

瓊斯盃今天正式公布中華隊藍、白名單，和新竹攻城獅約滿的後衛高國豪出現在中華白陣容中，成今年賽事一大亮點。賽後被電視和平面媒體重重包圍的高國豪坦言，2018年瓊斯盃後就不曾披上中華隊戰袍，沒想到會相隔這個久，自己十分興奮，笑說：「大家應該會期待一下吧？」

從球員時期就是人氣球員，當過U18亞青國手的高國豪，成人國際賽卻只打過2018年的瓊斯盃。曾經兩度因個人因素婉拒中華隊徵兆的他笑說，一等就是8年，確實非常久，但也不會後悔，「做了沒有什麼後悔的事情，現在有機會就把握，就像前看，其實之後的比賽，國內、國外賽事，有被選到當然非常有意願。」

下一步備受關注，高國豪透露，原本有安排到日本測試的行程，因中華白集訓暫緩，將等瓊斯盃打完再安排，下個落腳處也要等瓊斯盃後才會正式決定。日本、中國都有考慮的他也提到，目前留在台灣和旅外的意願「一半一半」，很難抉擇。

「一旦決定就可能就是之後未來的走向，其實當然會想要出去多闖一闖。」高國豪老實說，自己已經27歲，有機會還是想往外挑戰，真的沒有再考慮台灣，目前也有請經紀人和國外球隊接洽。

中華白向來以年輕球員為主體，算是國家隊「二隊」，高國豪已經是今年白隊年紀最大的成員，他主動提到，外界太在意選到藍隊或白隊，個人想法很單純，「選到就很棒、很開心，當然未來也希望可以不管在國內賽事、國外賽事都可以被選到，這是一個我覺得很幸福的事情。」

高國豪透露，不管什麼層級的國際賽都很嚮往，有高度意願為中華隊效力，「看到他們那時候不管對日本（世界盃亞洲區資格賽）還是對哪一隊，其實我在電視上都滿有感覺的，會想要一起並肩作戰，為台灣拚一下。」

身為中華白的資深球員，高國豪鼓勵學弟一起良性競爭、互相學習，不用害怕失敗，自己也多開口、展現熱情，讓隊友間可以放鬆相處，他笑說：「被選上也不容易，要感到開心，我今天能跟這些隊友在一起，搞不好一年就可能就這一次了，就是珍惜這樣。」

中華白瓊斯盃名單。記者曾思儒／攝影

瓊斯盃中華白隊職員今天一同出席記者會。記者曾思儒／攝影