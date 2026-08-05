瓊斯盃／中華白有2名台裔小將 車侑城狀況未定

中華籃球協會今天舉行瓊斯盃開賽記者會，正式揭曉本屆參賽陣容，台裔美籍的小將車侑城和台美混血的黃鈞廷都出現在中華白隊名單，籃協副秘書長張承中也透露目前幾名台藝選手的狀況。

張承中提到，這次有積極邀請林彥峰、黃鈞廷和車侑城，林彥峰因爲剛進大學，大學教練希望林彥峰能留在美國，這次沒能參與，不過「林爸」林秉超是前中華隊網球國手，非常積極也支持兒子披上中華隊戰袍，這次林彥峰也有特別錄製影片和台灣球迷打招呼，希望明年能參與瓊斯盃。

黃鈞廷和車侑城都入選今年中華白名單，不過車侑城狀況還不太確定，張承中說：「他應該還是會回來，我希望看到他穿中華隊的衣服坐在裡面，跟他打幾場都沒關係，但是時間還沒有非常非常確定。」

媽媽來自高雄、爸爸是美國人的黃鈞廷，今天上台就先秀了一短中文自我介紹，之後用英文表示，十分榮幸選上中華白，能參與瓊斯盃，美國比較強調個人，台灣更團結、產生好的化學效應，現在和隊友們都相處很好，像和「小黑」林現惟也有聯繫。