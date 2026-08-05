快訊

台中商銀內鬼案…分行經理才稱熟客介紹爛客戶給他 今300萬元交保

白海豚來襲！華航明起往返沖繩18架次異動、2放大機型 星宇航班也調整

金管會喊沒有蓋牌 台股槓桿儀表板9月底上線

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／中信特攻洋將戰力大洗牌 禁區長人強斯加盟

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信特攻隊宣布新洋將強斯加盟。圖／中信特攻隊提供
中信特攻隊宣布新洋將強斯加盟。圖／中信特攻隊提供

新北中信特攻隊持續完善新賽季戰力佈局，球團今天宣佈與美國籍禁區長人強斯（Marvin Jones）簽約，預計八月下旬抵台，未來將披上17號黃衫戰袍，成為特務軍團禁區的重要戰力。

32歲的強斯，身高213公分，可勝任大前鋒及中鋒位置，職業生涯征戰歐洲、亞洲多國聯賽，累積豐富國際賽場經驗。強斯的職業生涯足跡遍及希臘、斯洛維尼亞、以色列、西班牙及菲律賓等國，2024-25賽季於西班牙甲級聯賽（SPA-1）出賽，並奪下FIBA歐洲盃（FIBA Europe Cup）冠軍；2025-26賽季則於希臘甲級聯賽（GRE-1）及菲律賓PBA聯盟出賽，2026年於PBA出賽17場，場均攻下21.9分、11.2籃板及2.2助攻，展現穩定的禁區宰制力。

特攻總教練費雪（Mathias Fischer）表示，「我們非常興奮迎來強斯加盟球隊，他是一位護框能力出色、籃板掌控力優異的禁區球員，擁有豐富的國際賽場經驗及FIBA歐洲盃冠軍資歷。強斯的加入，不僅能提升球隊禁區防守與籃板保護，也將帶來成熟的比賽經驗與領導能力。我們期待他能盡快融入球隊，在攻守兩端發揮影響力，成為球隊不可或缺的重要戰力。」

強斯表示，「很開心能夠加入中信特攻，並展開這段新的旅程。我知道特攻是一支充滿競爭力的球隊，也擁有非常熱情的球迷。我會全力以赴，在攻防兩端為球隊帶來貢獻，和隊友一起努力贏下每一場比賽，朝著共同目標邁進。我也很期待來到臺灣，盡快與隊友、教練團會合，並在球場上與球迷見面。」

中信特攻持續建構新賽季洋將陣容，球團感謝上賽季效力球隊的外援，馬可（Marko Todorovic）、內馬（Nemanja Radovic）、飛克（Viktor Gaddefors）及貝奇（Beau Beech）的付出與貢獻，並誠摯祝福未來職業生涯一切順利。球團將持續積極完善新賽季戰力拼圖，打造更具競爭力的陣容，攜手迎接全新挑戰。

中信特攻 TPBL 菲律賓 籃球

延伸閱讀

NBA／克羅埃西亞31歲前鋒1年短約加盟騎士 勇士再度競逐失利

NBA／3年5220萬美元續約馬歇爾 獨行俠總裁讚：建隊重要拼圖

NBA／自美國隊後與凱斯勒再相逢 里夫斯狂讚：打球聰明又能影響比賽

NBA／獲得主帥柯爾信任？ 勇士首輪新秀有望新賽季扛先發重任

相關新聞

TPBL／遭CBA天津隊提前「官宣」 林庭謙傳返台加盟台新戰神

在中國男子職業籃球聯賽（CBA）效力長達6個賽季的我國明星後衛林庭謙，確定結束旅外生涯，今天天津榮鋼籃球俱樂部發表官方聲明，證實與林庭謙的合約已正式到期，儘管球團開出最高規格的「滿額頂薪」極力挽留，但在考量個人生涯規劃後，林庭謙最終選擇重返台灣職籃，甚至爆料他確定加盟TPBL台北台新戰神隊，為國內籃壇震撼彈再添一筆。

TPBL／中信特攻洋將戰力大洗牌 禁區長人強斯加盟

新北中信特攻隊持續完善新賽季戰力佈局，球團今天宣佈與美國籍禁區長人強斯（Marvin Jones）簽約，預計八月下旬抵台，未來將披上17號黃衫戰袍，成為特務軍團禁區的重要戰力。

TPBL／雲豹續約洋將米勒 全力衝擊冠軍

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，與主力洋將米勒（Malcolm Miller）完成續約。米勒上季在攻防兩端的卓越影響力有目共睹，是球隊不可或缺的靈魂人物，總經理顏行書說：「續約關鍵在於米勒是團隊上一個賽季防守的大腦核心，其防守效率與對團隊防守的影響力有目共睹，因而獲得所有教練團一致認同。」

TPBL／國王續約沃許本攜手湯瑪士捍衛禁區 5洋將迎新賽季

新北國王隊今天宣布繼續與禁區大將沃許本（Jason Washburn）合作，搭配日前宣布回鍋的湯瑪士，以及新加入的坦克夫、肯刀爾和克雷格，將以5位洋將陣容迎接新賽季。

TPBL／從桃園轉戰新竹 雙十製造機迪亞洛加盟攻城獅

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布與迪亞洛（Cheick Diallo）完成簽約，迪亞洛現年29歲，身高203公分、體重99公斤，上賽季效力桃園台啤永豐雲豹隊，新賽季將改披上紫色33號戰袍。迪亞洛上季在TPBL例行賽共出賽24場，場均能貢獻19分、11.6 籃板的「雙十」成績。其中更有13場比賽得分突破20分大關，並在6場賽事中搶下至少15籃板，展現穩定的攻防影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。