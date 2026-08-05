TPBL／中信特攻洋將戰力大洗牌 禁區長人強斯加盟

新北中信特攻隊持續完善新賽季戰力佈局，球團今天宣佈與美國籍禁區長人強斯（Marvin Jones）簽約，預計八月下旬抵台，未來將披上17號黃衫戰袍，成為特務軍團禁區的重要戰力。

32歲的強斯，身高213公分，可勝任大前鋒及中鋒位置，職業生涯征戰歐洲、亞洲多國聯賽，累積豐富國際賽場經驗。強斯的職業生涯足跡遍及希臘、斯洛維尼亞、以色列、西班牙及菲律賓等國，2024-25賽季於西班牙甲級聯賽（SPA-1）出賽，並奪下FIBA歐洲盃（FIBA Europe Cup）冠軍；2025-26賽季則於希臘甲級聯賽（GRE-1）及菲律賓PBA聯盟出賽，2026年於PBA出賽17場，場均攻下21.9分、11.2籃板及2.2助攻，展現穩定的禁區宰制力。

特攻總教練費雪（Mathias Fischer）表示，「我們非常興奮迎來強斯加盟球隊，他是一位護框能力出色、籃板掌控力優異的禁區球員，擁有豐富的國際賽場經驗及FIBA歐洲盃冠軍資歷。強斯的加入，不僅能提升球隊禁區防守與籃板保護，也將帶來成熟的比賽經驗與領導能力。我們期待他能盡快融入球隊，在攻守兩端發揮影響力，成為球隊不可或缺的重要戰力。」

強斯表示，「很開心能夠加入中信特攻，並展開這段新的旅程。我知道特攻是一支充滿競爭力的球隊，也擁有非常熱情的球迷。我會全力以赴，在攻防兩端為球隊帶來貢獻，和隊友一起努力贏下每一場比賽，朝著共同目標邁進。我也很期待來到臺灣，盡快與隊友、教練團會合，並在球場上與球迷見面。」

中信特攻持續建構新賽季洋將陣容，球團感謝上賽季效力球隊的外援，馬可（Marko Todorovic）、內馬（Nemanja Radovic）、飛克（Viktor Gaddefors）及貝奇（Beau Beech）的付出與貢獻，並誠摯祝福未來職業生涯一切順利。球團將持續積極完善新賽季戰力拼圖，打造更具競爭力的陣容，攜手迎接全新挑戰。