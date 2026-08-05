快訊

Telegram一度無預警下架！CEO還原事件經過 曝全新勒索手法

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

潛水正妹網紅李潤潤驟逝！母親感謝各地親友送別：我都替她記著

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／雲豹續約洋將米勒 全力衝擊冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹和米勒完成續約。圖／雲豹提供
雲豹和米勒完成續約。圖／雲豹提供

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，與主力洋將米勒（Malcolm Miller）完成續約。米勒上季在攻防兩端的卓越影響力有目共睹，是球隊不可或缺的靈魂人物，總經理顏行書說：「續約關鍵在於米勒是團隊上一個賽季防守的大腦核心，其防守效率與對團隊防守的影響力有目共睹，因而獲得所有教練團一致認同。」

米勒在2025-26賽季例行賽共出賽30場，繳出場均15.9分、8.9籃板、2.1助攻、1.2抄截及1.4阻攻的全能數據，更累積11場比賽達成得分與籃板上雙的優異表現。除了扛起防守端的絕對核心，具備勁爆體能的他，在進攻端也積極參與並多次上演快攻暴扣，為攻防兩端帶來滿滿活力，也讓他入選上賽季TPBL年度防守第二隊，達成連續兩年在防守端榮獲肯定的殊榮。

除了攻守兼備的全能球風，米勒始終保持正向的專業領袖氣質更是備受制服組認可。行書特別指出，對米勒最深刻的印象是無論什麼狀況下，都保持正面態度去幫助球隊和隊友，「像是一名領袖去迎接挑戰，沒有喪氣的時候，這點讓人激賞。」

顏行書也透露，新賽季在挑選洋將上，仍將以與本土球員陣形的配置為著重焦點，並加強禁區洋將的三分威脅以開闊攻擊空間，而團隊配合度極高的米勒正是完美人選。

順利完成續約的米勒興奮表示，很開心能與球隊完成續約，在過去這一年並肩作戰的過程中，最讓他印象深刻的就是能跟許多年輕球員合作，並看著大家一同成長。對於即將到來的新賽季，米勒也許下承諾，他說：「希望能幫助球隊打出比上季更好的表現，並且全力爭冠。」

雲豹 米勒 TPBL 籃球

延伸閱讀

TPBL／從桃園轉戰新竹 雙十製造機迪亞洛加盟攻城獅

TPBL／國王續約沃許本攜手湯瑪士捍衛禁區 5洋將迎新賽季

NBA／3年5220萬美元續約馬歇爾 獨行俠總裁讚：建隊重要拼圖

NBA／唐斯續約成尼克拚連霸隱憂 恐需仿效布朗森降薪保冠軍班底

相關新聞

TPBL／遭CBA天津隊提前「官宣」 林庭謙傳返台加盟台新戰神

在中國男子職業籃球聯賽（CBA）效力長達6個賽季的我國明星後衛林庭謙，確定結束旅外生涯，今天天津榮鋼籃球俱樂部發表官方聲明，證實與林庭謙的合約已正式到期，儘管球團開出最高規格的「滿額頂薪」極力挽留，但在考量個人生涯規劃後，林庭謙最終選擇重返台灣職籃，甚至爆料他確定加盟TPBL台北台新戰神隊，為國內籃壇震撼彈再添一筆。

TPBL／雲豹續約洋將米勒 全力衝擊冠軍

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，與主力洋將米勒（Malcolm Miller）完成續約。米勒上季在攻防兩端的卓越影響力有目共睹，是球隊不可或缺的靈魂人物，總經理顏行書說：「續約關鍵在於米勒是團隊上一個賽季防守的大腦核心，其防守效率與對團隊防守的影響力有目共睹，因而獲得所有教練團一致認同。」

TPBL／國王續約沃許本攜手湯瑪士捍衛禁區 5洋將迎新賽季

新北國王隊今天宣布繼續與禁區大將沃許本（Jason Washburn）合作，搭配日前宣布回鍋的湯瑪士，以及新加入的坦克夫、肯刀爾和克雷格，將以5位洋將陣容迎接新賽季。

TPBL／從桃園轉戰新竹 雙十製造機迪亞洛加盟攻城獅

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布與迪亞洛（Cheick Diallo）完成簽約，迪亞洛現年29歲，身高203公分、體重99公斤，上賽季效力桃園台啤永豐雲豹隊，新賽季將改披上紫色33號戰袍。迪亞洛上季在TPBL例行賽共出賽24場，場均能貢獻19分、11.6 籃板的「雙十」成績。其中更有13場比賽得分突破20分大關，並在6場賽事中搶下至少15籃板，展現穩定的攻防影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。