TPBL／雲豹續約洋將米勒 全力衝擊冠軍

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，與主力洋將米勒（Malcolm Miller）完成續約。米勒上季在攻防兩端的卓越影響力有目共睹，是球隊不可或缺的靈魂人物，總經理顏行書說：「續約關鍵在於米勒是團隊上一個賽季防守的大腦核心，其防守效率與對團隊防守的影響力有目共睹，因而獲得所有教練團一致認同。」

米勒在2025-26賽季例行賽共出賽30場，繳出場均15.9分、8.9籃板、2.1助攻、1.2抄截及1.4阻攻的全能數據，更累積11場比賽達成得分與籃板上雙的優異表現。除了扛起防守端的絕對核心，具備勁爆體能的他，在進攻端也積極參與並多次上演快攻暴扣，為攻防兩端帶來滿滿活力，也讓他入選上賽季TPBL年度防守第二隊，達成連續兩年在防守端榮獲肯定的殊榮。

除了攻守兼備的全能球風，米勒始終保持正向的專業領袖氣質更是備受制服組認可。行書特別指出，對米勒最深刻的印象是無論什麼狀況下，都保持正面態度去幫助球隊和隊友，「像是一名領袖去迎接挑戰，沒有喪氣的時候，這點讓人激賞。」

顏行書也透露，新賽季在挑選洋將上，仍將以與本土球員陣形的配置為著重焦點，並加強禁區洋將的三分威脅以開闊攻擊空間，而團隊配合度極高的米勒正是完美人選。

順利完成續約的米勒興奮表示，很開心能與球隊完成續約，在過去這一年並肩作戰的過程中，最讓他印象深刻的就是能跟許多年輕球員合作，並看著大家一同成長。對於即將到來的新賽季，米勒也許下承諾，他說：「希望能幫助球隊打出比上季更好的表現，並且全力爭冠。」