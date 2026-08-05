TPBL／國王續約沃許本攜手湯瑪士捍衛禁區 5洋將迎新賽季

新北國王隊今天宣布繼續與禁區大將沃許本（Jason Washburn）合作，搭配日前宣布回鍋的湯瑪士，以及新加入的坦克夫、肯刀爾和克雷格，將以5位洋將陣容迎接新賽季。

現年36歲、身高213公分的沃許本，擁有扎實的禁區腳步與優異的團隊凝聚力，一直是球隊禁區不可或缺的攻守樞紐，加入球隊後幫助球隊連續兩年闖入冠軍系列戰；新北國王總經理毛加恩表示，沃許本在球場上的穩定發揮與休息室的領導力，對球隊非常重要。雙方達成複數年合約共識，非常高興新賽季能繼續合作，提供球隊最穩定的禁區戰力。

沃許本也表示，很開心能回到新北國王，與熟悉的隊友、教練團以及球迷們繼續並肩作戰，新賽季已經準備好付出全力，幫助球隊再拿一個冠軍。