TPBL／從桃園轉戰新竹 雙十製造機迪亞洛加盟攻城獅

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布與迪亞洛（Cheick Diallo）完成簽約，迪亞洛現年29歲，身高203公分、體重99公斤，上賽季效力桃園台啤永豐雲豹隊，新賽季將改披上紫色33號戰袍。迪亞洛上季在TPBL例行賽共出賽24場，場均能貢獻19分、11.6 籃板的「雙十」成績。其中更有13場比賽得分突破20分大關，並在6場賽事中搶下至少15籃板，展現穩定的攻防影響力。

對於迪亞洛的加入，攻城獅球團寄予厚望，總經理張樹人表示，「迪亞洛同時兼具力量與速度，在防守端能有效強化我們禁區的對抗性，進攻端則能大幅加強攻守轉換的效率。他是一名以團隊為優先，且戰術適配性高的優秀球員。」

張樹人特別指出迪亞洛在陣容搭配上的多元性，「我們相信他不管是跟德魯的高低中鋒搭配，或是與本土球員的擋拆配合，他都能快速融入體系，並為攻城獅帶來更多元的陣型選擇。」

除了場上有優異表現外，迪亞洛在場下同樣散發強大正能量。來自非洲馬利共和國的他，一直以來心繫家鄉孩子的教育與發展，特別創辦了「CD13 Foundation」基金會，上賽季亦曾與雲豹球團攜手投入公益活動。

攻城獅球團長期致力於在地公益，每年皆持續投入The Lion's Share公益企劃。球團表示，非常敬佩且支持迪亞洛回饋社會與家鄉這種「超越籃球」的職業運動員精神。未來攻城獅也希望能結合迪亞洛的熱情，透過The Lion's Share品牌一起深入社區，將這份暖心與正能量持續在新竹發芽。

迪亞洛也透過球團表達對新賽季的期許，「非常開心能加入攻城獅這個充滿熱情的團隊！我知道攻城獅擁有全臺最狂熱的主場球迷。新賽季我會持續在場上、場下帶來百分百的活力，除了全力幫助球隊贏得勝利外，更希望能把籃球帶來的正能量分享給新竹的孩子們。」