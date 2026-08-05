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TPBL／遭CBA天津隊提前「官宣」 林庭謙傳返台加盟台新戰神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
天津官方證實林庭謙合約到期，確定離隊返台發展，並且爆料將加盟台新戰神。 新華社
天津官方證實林庭謙合約到期，確定離隊返台發展，並且爆料將加盟台新戰神。 新華社

在中國男子職業籃球聯賽（CBA）效力長達6個賽季的我國明星後衛林庭謙，確定結束旅外生涯，今天天津榮鋼籃球俱樂部發表官方聲明，證實與林庭謙的合約已正式到期，儘管球團開出最高規格的「滿額頂薪」極力挽留，但在考量個人生涯規劃後，林庭謙最終選擇重返台灣職籃，甚至爆料他確定加盟TPBL台北台新戰神隊，為國內籃壇震撼彈再添一筆。

現年24歲的林庭謙，自2020年CBA選秀會以首輪第三順位被天津指名後，便展現出極佳的適應力與得分天賦。從初入職業賽場的新生代戰將，逐步磨練成長為天津隊後場的核心領袖，期間不僅多次繳出頂尖數據，更曾獲選入CBA全明星賽，奠定他在CBA頂級本土後衛的地位。

天津隊在公告中深刻感念林庭謙6年來的付出與貢獻，指出無論在場上或場下，林庭謙都與球隊並肩作戰、經歷無數挑戰。天津球團除了獻上真心祝福，希望他在新的舞台持續保持熱愛與健康外，也特別強調依照CBA聯賽相關規定，天津榮鋼仍保有林庭謙的「優先續約權」，未來若他選擇重返CBA舞台，簽約權仍將歸屬於天津。

林庭謙 TPBL 台新戰神 籃球

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