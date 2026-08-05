網球／手腕傷勢未癒 阿爾卡拉斯退出辛辛那提大師賽

主辦單位今天表示，男網世界排名第2的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）自4月起因手腕受傷缺賽各大賽事，他為了養傷也退出ATP辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）。

法新社報導，現年23歲的西班牙好手阿爾卡拉斯原本預計將在這場美國公開賽（US Open）前夕的關鍵熱身賽中復出。美網是今年最後一場大滿貫賽事，將於8月30日在紐約開打，而阿爾卡拉斯是上屆冠軍。

主辦單位發表聲明表示，阿爾卡拉斯因「持續的手腕傷勢」退出辛辛那提大師賽。

賽事總監莫蘭（Bob Moran）說：「我們知道卡羅斯（Carlos，阿爾卡拉斯名）正在竭盡所能，設法盡快重返賽場。我們祝他早日康復，期待在未來再次歡迎他回到辛辛那提。」

阿爾卡拉斯今年4月在巴塞隆納公開賽（BarcelonaOpen）首輪受傷，他原本計畫要在辛辛那提大師賽首度復出參賽。

坐擁7座大滿貫冠軍的阿爾卡拉斯，先後退出馬德里、羅馬網賽，以及他連續兩年奪冠的法國公開賽（French Open）。

他也缺席溫布頓網球錦標賽（Wimbledon），而今年是由他的勁敵、義大利名將辛納（Jannik Sinner）擊敗在法網奪冠的德國名將茲韋列夫（AlexanderZverev），連續第2年在溫網封王。