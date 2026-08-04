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籃球／竹縣三級聯盟邀請賽決賽周開打 首邀外縣市勁旅參戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新竹縣青少年籃球發展協會理事長林祺軒（持球者）與全體參賽球員合影。圖／大會提供
新竹縣青少年籃球發展協會理事長林祺軒（持球者）與全體參賽球員合影。圖／大會提供

新竹縣115年主委盃暨三級聯盟籃球邀請賽，今天起一連3天在員東國中進行決賽賽程，為刺激竹縣基層球隊對抗性，今年首邀外縣市隊伍包含台北市傳統強權金華國中等隊伍參與，且開放俱樂部球隊報名。

新竹縣三級聯盟邀請賽設有國小、國中與高中組，預賽季從去年11月展開至今年4月，高中組已於6月落幕，國中組原訂7月舉行決賽，但遇颱風延至8月。

此賽事邁入第7屆，曾因疫情停辦2年，今年國中組在縣內前4強出爐後，再邀請隊史9度獲JHBL甲級冠軍的金華國中，與新北市、基隆市傳統甲級球隊永和國中、正濱國中，還有曾於113學年度獲乙級第4名的五股國中，與包含員東國中在內的在地球隊交手。

賽事由新竹縣青少年籃球發展協會舉辦，協會理事長林祺軒表示，過去縣內辦球賽，以社會、長青組為主，後來與總幹事林均澄討論，希望能協助基層球隊發展，遂將重心轉往青少年賽事。

林祺軒提到，另一方面是員東國中教頭吳東駿，常在國小端奔走選才，這些學校位處偏僻，透過比賽可以讓他一次觀察所有國小球員狀況，免於舟車勞頓。

林均澄均指出，員東國中是新竹縣唯一JHBL甲級球隊，球場規格逐年優化後，成為外縣市球隊移地訓練與約練習賽熱門地點，也讓三級聯盟賽定期落戶員東國中，已病逝的新竹縣籃委會榮譽總幹事鄭文銘，在賽事早期籌備出了不少力，也促成如今的賽事規模。

吳東駿也積極提議未來國、高中組賽事，都在員東國中舉行，如此一來球場軟硬體都能給予最到位的支援。

林祺軒進一步提到，賽事能發展超過6年，到今年首次有外縣市隊伍與俱樂部隊伍參賽，離不開已離世的員東國中前校長范素惠的支持，「范校長對員東男籃相當支持，過去球館環境不理想，一路幫忙爭取資源，協助場地翻新，也力挺基層賽事，讓比賽能逐漸發展到今天的規模，現任校長呂詩琦也延續傳統繼續支持。」三級聯盟賽未來目標能擴大到8支外縣市參賽，邀請JHBL甲級前8甚至前4的球隊的參賽，已提升比賽強度。

金華國中參賽。圖／大會提供
金華國中參賽。圖／大會提供

籃球 國中 疫情

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