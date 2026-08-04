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TPBL／補強內線戰力 戰神簽下205公分王晟霖

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神隊簽下王晟霖。圖／戰神隊提供
戰神隊簽下王晟霖。圖／戰神隊提供

台北台新戰神隊今天宣布延攬205公分中鋒王晟霖，補強新賽季內線戰力。

25歲的王晟霖曾入選2024年瓊斯盃中華白隊及2025年世大運代表隊，球團看好其身材條件與發展潛力，期待透過完整的訓練資源與養成規劃，逐步成長為球隊未來的重要戰力。

2025-26賽季王晟霖效力於SBL凱撒基隆黑鳶，例行賽共出賽8場，場均攻下10分、5.5籃板，其中4月16日對上臺灣銀行一役，上場26分鐘兩分球8投8中，攻下16分、5籃板，打出生涯代表作。

首次挑戰TPBL賽場，王晟霖期許自己能夠盡快融入團隊，與隊友建立默契，「防守是我最大的優勢，更希望可以做好策應、擋拆等工作，幫助球隊在場上有更多選擇。」

談到學習的對象，王晟霖特別提到「大房東」曾文鼎，無論是比賽經驗或場上表現，都會是他努力追尋的目標，「以前大學時就很常與鼎哥一起練球，他也不吝嗇指導我，希望自己可以向他看齊。」

回顧過去，王晟霖坦言籃球路上曾懷疑過自己，轉戰 TPBL前也猶豫一段時間，在黎明技術學院時期的教練吳建龍與戰神營運長楊勝凱不斷給予他信心下，讓他受到很大的鼓勵決定繼續挑戰籃球路，「凱哥每天都會關心我，跟我說來了之後會幫助我成長，讓我慢慢變得更好，也很感謝當初教練沒有放棄我，自己更沒有理由放棄，我也會努力打破大家對我的印象。」

戰神營運長楊勝凱表示，球團將提供完整的訓練規劃與資源，協助王晟霖持續提升整體能力，「希望他一步一步累積經驗，在職業舞台持續成長，為團隊帶來更多貢獻。」

TPBL 黑鳶 凱撒 籃球

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