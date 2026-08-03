WSBL／從籃球逃兵到選秀狀元 蔡佑蓮談媽媽支持淚崩

一度成為籃球「逃兵」，一路就讀籃球名校的蔡佑蓮今天卻成為WSBL選秀會「狀元」，讓她直呼「很不真實」；她還特別帶了媽媽一起出席選秀會，提到媽媽一路的支持忍不住哽咽，開心之餘多了感性成分。

今年3月幫助世新打下UBA公開女一級冠軍的蔡佑蓮，今年還獲選名古屋亞運3對3國手，昨天晚上才從集訓的台南北上參加選秀會。來自JHBL名校民族實中、HBL北一女中的蔡佑蓮，進入世新後一度決定離開球場，跑到小琉球打工換宿體驗不同人生，在世新新任教練林紀妏邀請說服下重返球場，不但拿了UBA冠軍，也獲得很多信心和勇氣，因此決定報名WSBL選秀會。

「我沒有想過自己會坐在這個選秀大會的現場，也沒有想過自己的名字會被唱名到，從唱名到後到上台拿球衣、戴上帽子，感覺都在抖，就很不真實。」除了感謝選手路一路上的教練，蔡佑蓮也特別謝謝一路以來堅持和努力的自己。

加入大學教練林紀妏領軍的台電，蔡佑蓮不擔心體系磨合問題，期待和學姊們切磋、感受不一樣的強度，也期待自己新人年能幫助球隊變得更好。

昔日民族、北一戰友「閃電俠」宋瑞蓁2024年就投入選秀，且被台電選上成當年榜眼，蔡佑蓮笑說希望可以和昔日戰友合體，但還不確定宋瑞蓁動向，不過確定能和世新冠軍班底游沁樺繼續合作，她笑喊開心，「至少不是跟她當對手，我不想被她摧毀籃球夢。」

蔡佑蓮不諱言，3月驚奇打下的UBA冠軍對自信有很大提升，現在回想還是會覺得不可思議，有時還會點開網路上的比賽影片，「會點進去看一下，播個聲音，可能洗個澡、寫日記然後聽，哇，很不真實，真的滿爽的。」

今天特別邀請媽媽隨行，蔡佑蓮提到媽媽一路的支持忍不住哽咽，「因為她在我大學期間有生病，在生命之餘還是很支持我 、很鼓勵我，給我很多動力。我那時候在場上可能表現沒有那麼理想，但還是很支持我，很希望我去找回自己的熱情、開心還有動力，即使我今天沒有來選秀，她也是很支持我的選擇，就是希望我可以開心就好。」