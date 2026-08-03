SBL／政大今年第二位狀元 莫斯塔發想助黑鳶拚冠

UBA連霸強權政治大學「雄鷹」籃球隊今年出產CBA「狀元」宋昕澔、TPBL「榜眼」吳志鍇，今天再誕生SBL狀元，外籍生莫斯塔發獲得凱撒基隆黑鳶青睞，成為2026年SBL新人選秀會狀元，將以史上第2位狀元身分挑戰SBL。

來自塞內加爾的莫斯塔發身高206公分，加入政大三年都助隊捧起UBA公開男一級金盃，今天率先在選秀會上被唱名，他會後拿出擬好的感謝小抄，感謝政大、家人和經紀人的幫忙和支持，十分期待加入SBL，期待進入新環境後持續成長，幫助黑鳶尋求勝利、衝擊總冠軍。

莫斯塔發也透露，和黑鳶已經練過幾次球，相信自己的優勢能幫助到球隊。

黑鳶總經理林冠綸表示，球隊大個子王晟霖已經離隊，需要充實內線戰力，其他主體都差不多，因此選秀會和自由市場比較保守，補到莫斯塔發就已完成設定。

林冠綸提到，政大教練陳子威對莫斯塔發評價非常高，球團隊他的能力和態度也有一定肯定，「也感謝政大支持他來我們的球隊，所以我覺得狀元籤上，我們做到了最好的一個補強。」