SBL／上場時間優先 郭嘉安屬意台啤棄職籃

高中就讀建國中學、大學進入國立體大的郭嘉安，成選秀會一大熱門，上月TPBL選秀會以首輪第三順位被新北中信特攻選中，今天SBL選秀會再度第一輪被第三順位的台灣啤酒指名，他直言有空間發揮是最大考量，傾向加入有更多發展機會的台啤。

上星期都有去特攻練球，郭嘉安坦言，特攻有許多學長位置相同，自己沒把握經驗和成熟度不足下能獲得教練青睞，加上過往選秀新人在職籃上場時間都有限，相較下SBL更適合自己。

今天SBL選秀會獲得台啤青睞，郭嘉安笑說很多傳奇人物像是剛退役的「野獸」林志傑都是來自台啤，「自己也希望可以有這個機會在台啤好好發展，打出自己獨特的「穩定」球風，能讓大家記住我。」

今天代表台啤出席選秀會的教練「小六」王建惟提到，原本就想補大個子球員，在市場尋覓下也有注意到身高197公分的郭嘉安，但不確定第三順位的台啤能否如願，所幸第一順位的凱撒基隆黑鳶選擇外籍生莫斯塔發，第二順位的彰化柏力力直接放棄，讓台啤選到「第一志願」。

不擔心選到「空氣」，王建惟直白說，新秀在SBL的空間一定比職籃大，看好郭嘉安出色的投射能力能對台啤有加分效果，「現在隊形，我覺得有他的加入，讓我覺得心裡面安心滿多。」

郭嘉安國中就讀新北JHBL甲級名校光榮國中，但高中卻沒進入甲級球隊，選擇進入乙級的建中就讀，他笑說當時沒有想過以籃球為職業，爸爸給的觀念也是籃球可以當興趣、未來做其他行業，因此建中是當時很好選項，但學測沒考好，加上仍喜歡籃球，才選擇加入國立體大；儘管高中少了HBL甲級聯賽經歷，他認為沒有過度訓練下，自己身體、心理都更健康，成為現在挑戰新環境的本錢。

選擇SBL開啟籃球新旅程，郭嘉安不諱言未來不論職籃或是旅外，都想繼續向上挑戰，「我真的很喜歡打籃球，也是很喜歡表現自己的人，所以我覺得旅不旅外其次，但是如果你有這個機會的話，為什麼不嘗試看看。」