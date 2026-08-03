快訊

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

SBL／上場時間優先 郭嘉安屬意台啤棄職籃

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
郭嘉安（右）SBL選秀會獲得台啤青睞。記者許正宏／攝影
郭嘉安（右）SBL選秀會獲得台啤青睞。記者許正宏／攝影

高中就讀建國中學、大學進入國立體大的郭嘉安，成選秀會一大熱門，上月TPBL選秀會以首輪第三順位被新北中信特攻選中，今天SBL選秀會再度第一輪被第三順位的台灣啤酒指名，他直言有空間發揮是最大考量，傾向加入有更多發展機會的台啤

上星期都有去特攻練球，郭嘉安坦言，特攻有許多學長位置相同，自己沒把握經驗和成熟度不足下能獲得教練青睞，加上過往選秀新人在職籃上場時間都有限，相較下SBL更適合自己。

今天SBL選秀會獲得台啤青睞，郭嘉安笑說很多傳奇人物像是剛退役的「野獸」林志傑都是來自台啤，「自己也希望可以有這個機會在台啤好好發展，打出自己獨特的「穩定」球風，能讓大家記住我。」

今天代表台啤出席選秀會的教練「小六」王建惟提到，原本就想補大個子球員，在市場尋覓下也有注意到身高197公分的郭嘉安，但不確定第三順位的台啤能否如願，所幸第一順位的凱撒基隆黑鳶選擇外籍生莫斯塔發，第二順位的彰化柏力力直接放棄，讓台啤選到「第一志願」。

不擔心選到「空氣」，王建惟直白說，新秀在SBL的空間一定比職籃大，看好郭嘉安出色的投射能力能對台啤有加分效果，「現在隊形，我覺得有他的加入，讓我覺得心裡面安心滿多。」

郭嘉安國中就讀新北JHBL甲級名校光榮國中，但高中卻沒進入甲級球隊，選擇進入乙級的建中就讀，他笑說當時沒有想過以籃球為職業，爸爸給的觀念也是籃球可以當興趣、未來做其他行業，因此建中是當時很好選項，但學測沒考好，加上仍喜歡籃球，才選擇加入國立體大；儘管高中少了HBL甲級聯賽經歷，他認為沒有過度訓練下，自己身體、心理都更健康，成為現在挑戰新環境的本錢。

選擇SBL開啟籃球新旅程，郭嘉安不諱言未來不論職籃或是旅外，都想繼續向上挑戰，「我真的很喜歡打籃球，也是很喜歡表現自己的人，所以我覺得旅不旅外其次，但是如果你有這個機會的話，為什麼不嘗試看看。」

SBL 台啤 時間 籃球

延伸閱讀

SBL／選秀會兩輪選3人就結束 莫斯塔發成狀元

WSBL／亞運國手蔡佑蓮成選秀狀元 10人報名6人獲選

籃球／游艾喆最欣賞NBA巨星詹姆斯 備戰亞運沒有壓力

中職／高中軟式組應屆生職棒第一人 金門洪嘉恩想挑戰極限

相關新聞

SBL／選秀會兩輪選3人就結束 莫斯塔發成狀元

SBL選秀會和WSBL選秀會今天登場，SBL選秀會只進行兩輪就結束，只有名新秀獲選，追平SBL選秀會最少入選紀錄；政治大學外籍生莫斯塔發成為選秀狀元，成為史上第二位外籍生狀元。

SBL／上場時間優先 郭嘉安屬意台啤棄職籃

高中就讀建國中學、大學進入國立體大的郭嘉安，成選秀會一大熱門，上月TPBL選秀會以首輪第三順位被新北中信特攻選中，今天SBL選秀會再度第一輪被第三順位的台灣啤酒指名，他直言有空間發揮是最大考量，傾向加入有更多發展機會的台啤。

WSBL／亞運國手蔡佑蓮成選秀狀元 10人報名6人獲選

2026年WSBL新人選秀會和SBL選秀會今天登場，先進行的WSBL選秀會10人報名，共6人獲選，名古屋亞運3對3國手、今年UBA冠軍隊世新大學主將蔡佑蓮最先獲台電隊青睞，成為今年「女狀元」。

桃園盃三對三籃球賽AI灌水風波延燒 議員質疑審查失靈市府展開調查

桃園市體育局主辦的「2026第10屆桃園盃全國三對三籃球賽」爆出承辦廠商以AI生成「幽靈球隊」灌水報名，引發外界譁然。民進黨桃園市議員余信憲、黃瓊慧今質疑，涉案廠商過去已有重大履約爭議，為何仍能通過市府審查承辦標案，要求釐清責任。市府回應，已將全案送政風調查，並依法移送法辦、追究損害賠償，同時提報為不良廠商。

TPBL／領航猿選到「空氣」 吳志鍇加盟戰神

PLG選秀會和TPBL選秀會都受到青睞的UBA冠軍隊政治大學前鋒吳志鍇，確定投入TPBL，台北台新戰神隊今天宣布選秀「榜眼」吳志鍇正式加盟，新秀賽季將披上13號戰袍，也代表PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊選到「空氣」，今年選秀會空手而歸。

籃球／台中東興國小女籃芬蘭國際賽奪冠 5戰壓倒性全勝

從全國冠軍打到國際冠軍，台中市東興國小女子籃球隊今天在芬蘭舉行的第39屆Delfin Basket國際籃球錦標賽，以55...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。